Casal de evangélicos é morto a tiros dentro de casa no Interior do Ceará

Um casal de evangélicos foi morto madrugada de segunda-feira (7), no município de Irauçuba. A Polícia investiga a motivação do crime.

O caso aconteceu na localidade de Cachoeira, em Irauçuba. Na ocasião, o casal Wagner Ferreira Gomes, de 41 anos, e Francineide Borges Oliveira, de 36 anos estava em casa quando foi surpreendido pelos criminosos.

Conforme a TV Verdes Mares, os suspeitos arrombaram a porta da residência, fizeram os dois de reféns e depois mataram o casal na madrugada desta segunda-feira (7). A Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social do Ceará (SSPDS) declarou, em nota enviada ao Diário do Nordeste, que a motivação e a autoria do crime está sendo investigada pela Polícia Civil de Itapajé. A Perícia Forense e equipes da Polícia Militar foram acionadas ao local.

Os dois eram evangélicos integrantes da Assembleia de Deus. Após a repercussão da morte, a Congregação de Cachoeira da Assembleia de Deus lamentou a partida do casal. "Neste momento de dor, comunicamos a perda de nossos irmãos, ao mesmo tempo que expressamos nossas mais sinceras condolências a todos os familiares, irmãos e amigos. Oramos ao pai para que nos conceda força e conforto para superar essa grande perda", compartilhou a igreja.

Outro caso

Além dessa ocorrência no Interior do Estado, outro casal foi encontrado morto dentro de casa na Rua Capanema, no bairro Messejana, em Fortaleza. A dupla foi morta a tiros no domingo (6).

A vítima foi identificada como Ana Beatriz, de 28 anos. Ela usava tornozeleira eletrônica e, segundo a SSPDS, tinha passagens por tráfico ilícito de drogas, crimes contra a paz pública e corrupção de menores.

Já o companheiro dela, de 32 anos, identificado apenas como Antonio, tinha passagens por roubo a pessoa. Os cães do casal sobreviveram e permaneceram ao lado do corpo do homem quando foram encontrados.

Para o local, foram acionadas a Polícia Militar do Ceará (PMCE), a Perícia Forense do Estado do Ceará (Pefoce) e o Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP). A investigação está a cargo do DHPP.

Até a publicação desta matéria, os suspeitos não foram localizados.