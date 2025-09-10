Agiota com mais de R$ 200 mil em espécie é preso em Quixeramobim, no Interior do Ceará

Um agiota foi preso nessa terça-feira (9) por suspeita de emprestar dinheiro a juros abusivos e intimidar as vítimas com uso de arma de fogo. A operação foi realizada pela Polícia Militar do Ceará (PMCE) na comunidade de Vila de Cupim, em Quixeramobim, no Interior do Ceará.

Os agentes apreenderam R$ 227.383 mil em espécie, um revólver calibre 38, seis munições, cerca de 80 cartões bancários, documentos ligados a empréstimos ilegais, notas promissórias, cadernos de contabilidade e materiais utilizados para armazenamento de dinheiro.

Os itens foram encontrados em um anexo da residência durante a abordagem policial.

Veja também Segurança Homens são presos com drogas embaladas com imagem do 'Menino Maluquinho' na Barra do Ceará Segurança Mulher é presa após divulgar rifa de drogas em Cascavel, na Grande Fortaleza Segurança Suspeitos de praticar tráfico de drogas entre o Pará e o Ceará são presos em operação policial

Segundo a PM, os agentes verificavam denúncias de que um agiota estaria intimidando as vítimas com uma arma de fogo e retendo os cartões bancários delas como garantia dos empréstimos, que estavam sendo feitos a juros abusivos.

O suspeito tentou negar o envolvimento no crime, mas os policiais localizaram o material ilícito no anexo da residência.

O homem foi conduzido à Delegacia Municipal de Quixeramobim, junto ao material apreendido, e autuado por crimes de usura (contra a economia popular), lavagem de dinheiro e posse ilegal de arma de fogo.