Agiota com mais de R$ 200 mil em espécie é preso em Quixeramobim, no Interior do Ceará
A Polícia Militar encontrou dinheiro, revólver, cartões bancários e outros materiais ilícitos na casa do suspeito
Um agiota foi preso nessa terça-feira (9) por suspeita de emprestar dinheiro a juros abusivos e intimidar as vítimas com uso de arma de fogo. A operação foi realizada pela Polícia Militar do Ceará (PMCE) na comunidade de Vila de Cupim, em Quixeramobim, no Interior do Ceará.
Os agentes apreenderam R$ 227.383 mil em espécie, um revólver calibre 38, seis munições, cerca de 80 cartões bancários, documentos ligados a empréstimos ilegais, notas promissórias, cadernos de contabilidade e materiais utilizados para armazenamento de dinheiro.
Os itens foram encontrados em um anexo da residência durante a abordagem policial.
Segundo a PM, os agentes verificavam denúncias de que um agiota estaria intimidando as vítimas com uma arma de fogo e retendo os cartões bancários delas como garantia dos empréstimos, que estavam sendo feitos a juros abusivos.
O suspeito tentou negar o envolvimento no crime, mas os policiais localizaram o material ilícito no anexo da residência.
O homem foi conduzido à Delegacia Municipal de Quixeramobim, junto ao material apreendido, e autuado por crimes de usura (contra a economia popular), lavagem de dinheiro e posse ilegal de arma de fogo.