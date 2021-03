Governo do Ceará desapropria terreno para construir hospital de campanha em Itapipoca

O Governo do Ceará ocupará área de 35.115,50 m² pertencente à Fundação Amadeu Filomeno para a instalação de um hospital de campanha no município de Itapipoca, distante 130 Km de Fortaleza. A desapropriação sob a justificativa de utilidade pública foi publicada nesta segunda-feira (8), no Diário Oficial do Estado (DOE).

O documento informa que caberá à Procuradoria-Geral do Estado intervir pela desocupação do espaço seja por via administrativa ou judicial. As despesas do processo entrarão na conta do Tesouro do Estado.

O terreno a ser ocupado está onde deveria funcionar o hospital regional de Itapipoca. O projeto, que teve quase R$ 20 milhões de recursos federais e R$ 1,6 milhão do Estado, já se arrasta há 29 anos. A obra iniciou em 1992, mas nunca foi finalizada.

A entidade filantrópica chegou a ser citada em duas Comissões Parlamentares de Inquérito (CPIs) devido a desvios de verbas. Em maio último, no pico da primeira onda da pandemia do novo coronavírus, a Prefeitura de Itapipoca passou a ocupar parte da estrutura já conclusa, mas, até então, não havia sido utilizada pela população.

O Diário do Nordeste solicitou à Secretaria da Saúde (Sesa) o quantitativo de leitos, previsão de início de funcionamento do novo hospital, além de mais detalhes, e aguarda uma resposta.

Legenda: Informação consta no Diário Oficial do Estado Foto: Reprodução

Crise

Itapipoca decretou lockdown no último sábado (6) para reduzir a curva das internações nesta segunda onda da Covid-19. De acordo com a plataforma IntegraSUS, o Município tem 94,12% da ocupação em Unidades de Terapias Intensivas (UTIs) exclusivas para pacientes adultos com Covid-19. As enfermarias chegaram a 85%.

Desde o início da pandemia, foram 4.342 casos confirmados da doença na Cidade. As mortes somam 135. Os dados foram atualizados pela Secretaria da Saúde às 15h desta terça-feira (9).