Governador Camilo Santana anuncia 30 leitos de UTI em unidade de campanha na Praia do Futuro

O governador Camilo Santana (PT) anunciou, nesta segunda-feira (8), a abertura de 30 leitos de Unidades de Terapia Intensiva (UTIs) exclusivos para Covid-19 em instalação anexa à Unidade de Pronto Atendimento (UPA) da Praia do Futuro. Segundo o chefe do executivo, as ocupações estarão disponíveis a partir desta terça-feira (9).

O incremento ocorre em meio ao colapso das redes de saúde pública e privada nesta segunda onda da pandemia do novo coronavírus. Somente neste domingo (7), 16 pessoas morreram de Covid-19 em UPAs do Ceará.

Este é o maior número de óbitos registrados nas unidades em um só dia desde 28 de maio de 2020, quando o Estado ainda estava passando pela primeira onda da pandemia. Os dados são do sistema IntegraSUS, da Secretaria da Saúde do Estado (Sesa).