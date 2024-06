Zé Trovão tem prisão decretada por dívida de pensão alimentícia

O deputado federal Marcos Antonio Pereira Gomes, conhecido como Zé Trovão, teve a prisão decretada pela Justiça de Santa Catarina, nessa sexta-feira (28), por uma dívida de pensão alimentícia. Conforme informações do O Globo, a defesa do parlamentar afirmou que houve um erro no cálculo dos pagamentos realizados mensalmente.

Segundo o advogado, o valor que deveria ser pago era de quase R$ 6 mil, no entanto, por erro nos cálculos da conta do deputado, estava sendo pago aproximadamente R$ 5 mil. Em abril deste ano, a ex-esposa do deputado percebeu o erro e solicitou reparação à Justiça.

"Nunca houve um interesse de não pagar. Tanto que todos os meses foram pagos. O que ficou para trás é erro que a Câmara cometeu em descontar menos", declarou Daüm, garantindo que ainda na noite dessa sexta-feira (28), o político pagou R$ 5,2 mil, valor da dívida.

Além da pensão, a defesa contou que Zé Trovão realizou o pagamento de meses de condomínio e aluguel para auxiliar nas despesas com o filho. Diante disso, foi solicitando que os pagamentos extras fossem compensados e descontados na diferença do cálculo automático, mas, o juiz não acatou o pedido.

"O juiz, manifestando isso, entendeu que não, que não autorizava a compensação e 'pague-se'. Daí, por um rito de próprio processo, ele falou, 'decreto a prisão, pague-se os valores em atraso atualizados até o momento da data de pagamento para revogação da prisão", disse Daüm ao O Globo.

O processo ocorre em sigilo. A ex-esposa do deputado tem até cinco dias úteis para atualizar a dívida do político e entregar a Justiça.

Acusado de ameça e agressão

Em novembro do ano passado, Zé Trovão (PL-SC), foi acusado pela ex-companheira, Ana Rosa Schuster, de agressão física e psicológica. À época, a mulher compareceu à Delegacia Especial do Atendimento à mulher para prestar depoimento.

Uma medida protetiva contra o parlamentar foi expedido pela Justiça do Distrito Federal. O ex-casal estava junto há cerca de onze meses e morava juntos desde junho de 2023.

Segundo Schuster, “o relacionamento sempre foi abusivo, permeado por violência psicológica e ofensas constantes”. A mulher ainda relatou que o deputado a ameaçou duas vezes, sendo uma delas com uma faca.

A primeira vez ela afirmou que Zé Trovão a ameaçou dentro de casa com uma faca de cozinha.

De acordo com Schuster, eles haviam terminado o relacionamento, mas decidiram que ela continuaria morando na casa até o dia quando ela assumiria um novo aluguel. O ex-casal chegou a dormir em quartos separados.

Na última discussão do casal, Schuster afirmou para a polícia que o deputado a empurrou e ela tentou se defender. Segundo o depoimento, Zé Trovão “apertou forte o pescoço” da ex-companheira, “como se quisesse enforcá-la”, e disse: "vou acabar com você!”.

O deputado negou todas as acusações: "Sempre defendi a segurança de todas as pessoas, especialmente das mulheres. Qualquer insinuação de comportamento agressivo de minha parte é totalmente falsa e contrária aos princípios que norteiam minha conduta", escreveu ela na época.