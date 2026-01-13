Wellington César Lima e Silva é o novo ministro da Justiça

Wellington César Lima e Silva, atual advogado-geral da Petrobras, será o novo ministro da Justiça, em substituição ao ex-ministro Ricardo Lewandowski. O nome foi anunciado no início da noite desta terça-feira (13) pelo Governo Federal.

A nomeação será publicada em edição extra do Diário Oficial da União (DOU) ainda nesta terça.

O convite foi feito a Wellington pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), durante encontro no Palácio do Planalto nesta tarde. O momento contou com a presença do ministro interino Manoel Carlos de Almeida Neto.

O novo ministro foi anunciado cinco dias após a entrega da carta de demissão de Lewandowski do Ministério da Justiça. O ex-titular da pasta alegou questões familiares e pessoais para deixar o cargo.

Quem é o novo ministro da Justiça?

Wellington é Mestre em Direito Penal e Criminologia pela Universidade Cândido Mendes/RJ, e já atuou como professor de Direito Penal em cursos de Graduação e Pós-Graduação.

Ele já foi ministro da Justiça, durante a gestão da ex-presidenta Dilma Rousseff. Na atual gestão Lula, chegou a atuar como secretário Especial para Assuntos Jurídicos da Presidência da República.

Em seu currículo, estão ainda o cargo de procurador-geral de Justiça do Estado da Bahia, e procurador-geral de Justiça Adjunto para Assuntos Jurídicos.