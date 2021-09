Volta das coligações para deputado? Entenda o que deve ser votado no Senado ainda neste mês

A PEC 28/2021, que estabelece mudanças no sistema eleitoral, entre elas o retorno das coligações para eleições proporcionais, deve ser votada ainda neste mês no Senado, a tempo de as mudanças valerem já para as eleições do próximo ano. A Casa avalia, ainda, a possibilidade de apreciar outras duas matérias que podem alterar as regras do pleito de 2022, entre elas o novo Código Eleitoral.

A sinalização foi feita pelo presidente do Senado, Rodrigo Pacheco (DEM-MG), na quinta-feira (16). Para valerem já nas eleições do próximo ano, as mudanças precisam entrar em vigor até o início de outubro, devido ao princípio da anualidade, que impede alterações nas regras eleitorais a menos de um ano do pleito.