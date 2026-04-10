Você sabia que Fortaleza teve o primeiro prefeito apenas em 1914?

Casimiro Ribeiro Brasil Montenegro. Esse é o nome do primeiro prefeito de Fortaleza. Contudo, apesar da capital cearense completar 300 anos nesta segunda-feira (13), a gestão dele é bem mais recente: de 1914 a 1918. Isso mesmo, o primeiro prefeito de Fortaleza assumiu quase 190 anos depois da fundação da vila da Fortaleza de Nossa Senhora da Assunção, e quase um século depois dela virar cidade. O que não significa que não havia quem administrasse a cidade. Antes do prefeito, Fortaleza foi administrada por um cargo ligado ao Legislativo: o intendente municipal.