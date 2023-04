Vereadores de oposição vão ao MPF pedir a suspensão da taxa do lixo em Fortaleza

Um grupo de 11 vereadores de oposição ao prefeito José Sarto (PDT) esteve na tarde desta segunda-feira (17) no Ministério Público Federal (MPF) apresentando uma representação para tentar barrar a cobrança da taxa do lixo em Fortaleza.

O objetivo dos parlamentares é que a ação seja feita no Supremo Tribunal Federal (STF), Corte que tem poderes para suspender a taxa na Capital. Eles chamam o movimento de "Revoga Já".

A ida ao MPF faz parte de uma articulação anunciada ainda na semana passada, na qual os vereadores contrários à cobrança da taxa prometem uma série de inicativas, em diversas frentes, para suspender a taxação.

Na última quarta-feira (12), o vereador Júlio Brizzi (PDT) entrou com uma ação popular pedindo a suspensão imediata da cobrança do tributo na Capital. O documento é baseado em duas críticas principais ao projeto do Executivo. O parlamentar também esteve no MPF.

"Fomos muito bem recebidos aqui no MPF. Será encaminhado a PGR, e a gente espera que com as argumentações, que são consistentes, possa apresentar no STF questionando essa cobrança e a constitucionalidade", disse o parlamentar.

Estiveram na reunião os vereadores Júlio Brizzi (PDT), Enfermeira Ana Paula (PDT), Guilherme Sampaio (PT), Dr. Vicente (PT), Adriana Almeida (PT), Gabriel Aguiar (Psol), Adriana do Nossa cara (Psol), Léo Couto (PSB), Eudes Bringel (PSB), Estrela Barros (Rede) e Danilo Lopes (Avante).