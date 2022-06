Vereador Mauro Zacher (PDT) morre após sofrer mal súbito durante prova de natação em Fortaleza

O veareador de Porto Alegre Mauro Zacher (PDT) morreu neste domingo (26) em Fortaleza, aos 46 anos. Ele participava de uma prova de natação master quando teve um mal súbito.

De acordo com a nota da Câmara Municipal de Porto Alegre, ele chegou a ser socorrido e levado até a UPA da Praia do Futuro, mas não resistiu, mesmo após tentativas de reanimação.

Zacher estava em seu quinto mandato consecultivo, todos pelo PDT. Ele deixou esposa e dois filhos.

Repercussão

Políticos foram às redes sociais prestar homenagens ao vereador. No Instagram Stories, o pré-candidato à presidência Ciro Gomes (PDT) lamentou a morte do companheiro de partido.

"Com muita tristeza recebi a notícia do falecimento do meu amigo e companheiro Mauro Zacher. Vereador de Porto Alegre, combativo e muito atuante, teve um mal súbito enquanto participava de uma prova de natação em Fortaleza. Estive com ele no início deste mês, quando me concedeu a honra do título de cidadão de Porto Alegre. Lamento muito esta perda. Meus sentimentos a toda sua família nas pessoas de sua esposa Anete e seu irmão, meu amigo, Flávio Zacher", publicou.

O presidente nacional do PDT, Carlos Lupi, também foi ao Instagram prestar homenagens.

"Estou profundamente chocado com a perda do companheiro Mauro Zacher, vereador de Porto Alegre, hoje, durante prova de natação em Fortaleza. Minha solidariedade e conforto a sua família. Que Jesus Cristo o receba com muita luz. Siga em paz que vamos continuar sua luta", escreveu.

Nota da Câmara Municipal

É com tristeza e perplexidade que comunicamos o falecimento do vereador Mauro Zacher (PDT). Aos 46 anos, Zacher participava de uma prova de Natação Master, em Fortaleza, quando teve um mal súbito. Socorrido e levado à UPA Praia do Futuro, após todas as tentativas de reanimação o parlamentar de Porto Alegre, que estava no exercício do seu quinto mandato consecutivo, veio a óbito. Zacher deixa a esposa Anete, os filhos Léo e Martina, a mãe Sandra e os irmãos Flávio e Jésica.