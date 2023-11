Vereador faz som de macaco para colega parlamentar negro em Goiás; veja vídeo

Um parlamentar imitou um macaco durante uma discussão com um colega parlamentar negro, nessa segunda-feira (13), durante sessão na Câmara Municipal de Planaltina de Goiás (GO). O vereador Professor Lincon (Cidadania) respondeu à fala do colega Carlim Imperador (Pros), que é negro, com sons semelhantes ao animal.

É possível ver os parlamentares discutindo durante uma votação sobre um projeto de lei que visa criar uma loteria municipal. O vereador Carlim Imperador (Pros) se posicionou contrário a essa proposta. Outros parlamentares eram a favor da proposta, dentre eles, Professor Lincon.

Neste momento, então, Lincon utiliza-se do microfone para fazer sons. Em seguida, toda a plenária fica em silêncio e o presidente da casa dá continuidade a sessão.

À TV Anhanguera, Carlim informou que realizou um Boletim de Ocorrência por injúria racial e deseja que o caso seja investigado.