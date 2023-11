Rholden Queiroz é escolhido presidente do TCE; veja os novos dirigentes eleitos

Os conselheiros do Tribunal de Contas do Estado do Ceará (TCE) elegeram os novos dirigentes do órgão para biênio 2024-2025, em sessão presencial do pleno, nesta terça-feira (14). Foram definidos os nomes aos cargos de presidente, vice-presidente, corregedor e ouvidor, para um mandato de dois anos — permitida reeleição por um período para o mesmo cargo.

Veja os eleitos:

Presidente

Rholden Botelho de Queiroz — eleito por unanimidade com sete votos

Vice-Presidente

José Valdomiro Távora de Castro Junior (atual presidente) — eleito com seis votos



Corregedor

Edilberto Carlos Pontes Lima (atual vice-presidente) — eleito com seis votos



Ouvidora

Patrícia Lúcia Mendes Saboya — eleita com seis votos

A votação ocorreu de forma secreta no plenário da Corte. Conforme o artigo 9º do Regimento Interno do TCE Ceará, observado o disposto no artigo 77 da Lei Orgânica, o colegiado do pleno escolheu os novos dirigentes, em eleição, por urna, de forma secreta, na primeira sessão ordinária presencial de novembro.

A posse dos eleitos irá ocorrer no primeiro expediente de 2024, no mês de janeiro.

Esta foi a primeira vez que a eleição do TCE-CE aconteceu durante o mês de novembro. Anteriormente, a escolha dos dirigentes ocorria na primeira sessão ordinária de dezembro ou na primeira oportunidade após a vacância de um dos postos. A mudança foi oficializada após uma alteração no regimento interno, feita em 2021.

Prioridades do novo presidente

Durante sessão, Rholden Queiroz falou sobre os últimos anos de trabalho desenvolvidos dentro do TCE. "Eu já estou aqui há 16 anos nesse Tribunal. Já assumi várias funções desde procurador, contas, procurador-geral, corregedor, vice-presidente. Só posso dizer, presidente, que do fundo do meu coração quero muito bem a esse tribunal".

Legenda: Rholden Botelho de Queiroz, presidente eleito Foto: Kid Junior/SVM

Rholden Botelho de Queiroz Novo presidente do TCE Temos algumas ideias para trabalhar melhor com meus colegas. Claro, temos um cenário político de eleições, o Tribunal tem que atuar fortemente. Existe também, da minha parte, uma atenção especial a colocar como diretrizes do Tribunal os objetivos de sustentabilidade, de combate a pobreza, desigualdade, igualdade de gênero. Queremos colocar o tribunal nessa trilha

Outras temáticas como responsabilidade fiscal, educação e primeira infância também foram pontos priorizados no discurso do novo presidente do TCE.

Transição

Em setembro de 2023, o presidente do TCE Ceará, conselheiro Valdomiro Távora, assinou Portaria nº 839/2023, instituindo o Comitê de Transição de Gestão da Presidência do Tribunal de Contas do Estado do Ceará.

A medida foi adotada para fins do processamento regular das informações necessárias à mudança de gestão, assegurando a continuidade administrativa para a promoção da boa governança.