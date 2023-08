Vereador do Paraná diz que 'nordestino não gosta de trabalhar' e é criticado; veja vídeo

O vereador Antônio Garcia (União Brasil-PR) afirmou que parte dos nordestinos "não gosta muito de trabalhar", durante sessão, nessa segunda-feira (14), na Câmara Municipal de Apucarana, no norte do Paraná. O discurso, alvo de críticas nas redes sociais, ocorreu enquanto o parlamentar justificava seu voto sobre um projeto que torna a Associação dos Municípios do Vale do Ivaí Turismo utilidade pública para o estado.

Ao defender o texto que valoriza a cultura regional, Garcia atacou a população do Nordeste.

"Dizer que é um projeto tão importante que o pessoal sai daqui e vai para o Nordeste. No Nordeste, o pessoal não gosta muito de trabalhar, uma parte lá, não todos. Não vamos abranger todos não. Mas daí tem o turismo do Nordeste, as águas do Nordeste. E agora vai acontecer o contrário, vão vir pro turismo de Apucarana", disse.

Veja o vídeo

A declaração foi repudiada por outros vereadores presentes na sessão, como Moisés Tavares, do Cidadania. "Repudio veementemente aqueles que têm qualquer tipo de preconceito com irmãos de outros estados", defendeu.

Após o discurso, apontado como preconceituoso e xenofóbico, Antônio Garcia tentou contornar a situação e justificar a fala.

"A gente fala de um jeito e a pessoa interpreta de outro. Pra quem sabe ler, um pingo é letra. Eu não desfiz de pessoas do Nordeste. Só dei um exemplo. E se a pessoa faz de conta que não entendeu, azar o dela. Eu jamais discriminei as pessoas de lá. Só dei um exemplo", argumentou.

Por conta da repercussão negativa da declaração, o vereador divulgou nota se desculpando com o povo nordestino, definindo sua fala como "equivocada".

"Assim, realiza formalmente pedido de desculpas a toda comunidade nordestina, e a quem sentiu eventualmente ofendido, com minha equivocada fala durante a Sessão Plenária realizada na data de 14/08/2023. Destaco que reconheço como trabalhadores e produtores de riqueza ao país, todos aqueles oriundos da citada região brasileira", diz trecho da nota.