Um mês após ataques terroristas, deputado do Ceará propõe criar Dia Nacional da Resistência

O deputado federal cearense Eduardo Bismarck (PDT) informou, na manhã desta quarta-feira (8), que tramita na Câmara dos Deputados um projeto de lei assinado por ele, que cria o Dia Nacional da Resistência da Democracia Brasileira.

A data proposta é o dia 8 de janeiro, quando ocorreram os ataques às sedes dos três Poderes, em Brasília. Os atentados completam um mês hoje.

"Lembrança memorável? Não. Mas, mais uma vez a democracia venceu. É história!", disse o parlamentar, através das redes sociais.

O projeto de lei foi protocolado ainda no início do mês, no dia 2 de fevereiro, e se encontra na Mesa Diretora da Casa. O próximo passo é que a proposta seja analisada pelo demais deputados, nas comissões temáticas e posteriormente pelos demais parlamentares.

"Os atos terroristas [...] se mostraram na verdade reflexo de uma guerra declarada contra a democracia, regime este que se mostra, até hoje, como a única forma legítima de governo", escreveu o parlamentar.

Em paralelo ao projeto de lei, Eduardo Bismarck também entrou com um requerimento de Audiência Pública na Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania para "viabilizar a discussão simultânea à tramitação da presente proposta".

Diversos políticos cearenses, ainda no dia 8 de janeiro, se manifestaram após os ataques ocorridos em Brasília. Entre eles o Ministro da Educação Camilo Santana e o governador Elmano de Freitas.

