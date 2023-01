Camilo Santana e Elmano se posicionam sobre invasão em Brasília: 'o Brasil não vai permitir'

Lideranças estaduais e o atual ministro da Educação, Camilo Santana (ex-governador do Ceará) se posicionaram nas redes sociais contra as invasões ocorridas em Brasília, na tarde deste domingo (8). Para os políticos, os atos são um atentado à democracia brasileira.

"Gravíssimos os ataques golpistas ocorridos hoje no DF, com a invasão e depredação do Congresso, Planalto e STF. Um inaceitável atentado à nossa Democracia, que merece resposta dura e imediata contra todos os envolvidos", disse Camilo Santana.

Outros a se posicionarem foram Elmano de Freitas (PT), governador do Ceará, e Evandro Leitão, presidente da Assembleia Legislativa do Ceará.

VEJA ABAIXO:

Foto: Reprodução

Elmano de Freitas

Inaceitáveis as invasões ao Palácio do Planalto, Congresso e STF na tarde deste domingo, em Brasília, por grupos de extrema-direita que se recusam a aceitar a decisão da maioria do povo brasileiro. Atos terroristas para intimidar nossa democracia e tentar um golpe de Estado. O Brasil não vai permitir! Que esses criminosos sejam identificados e duramente punidos.

Evandro Leitão

Lamentáveis e inadmissíveis as imagens de terroristas em Brasília, que por meio da força praticam atos que afrontam a nossa democracia. Cenas estarrecedoras. Os responsáveis precisam ser punidos através do rigor da lei. Absurdo!