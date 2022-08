TV Diário e Verdinha entrevistam Capitão Wagner nesta sexta (26); veja horário e como assistir

A TV Diário e a Verdinha seguem, nesta sexta-feira (3), com a série de entrevistas com os candidatos ao Governo do Ceará. O terceiro entrevistado será Capitão Wagner (União Brasil).

A série de entrevista que iniciou na quarta-feira (24) se encerra nesta sexta. Foram convidados os candidatos de partidos que possuem representatividade no Congresso Nacional. Nesta quarta-feira (24), o entrevistado foi Elmano de Freitas (PT) e na quinta- feira o participante foi Roberto Cláudio (PDT).

O cronograma das participações foi definida mediante sorteio.

As entrevistas são conduzidas por Daniella de Lavor, além de contar com a participação dos colunistas de política do Diário do Nordeste Inácio Aguiar e Jéssica Welma.

A duração para cada entrevista é de 1 hora.

Que horas começa a entrevista?

A entrevista ocorrerá a partir das 7h30, dentro da programação do jornal Bom Dia Nordeste.

Onde assistir?

A entrevista será transmitida na Verdinha e na TV Diário, além da transmissão no site dos dois veículos.

Conheça a trajetória de Capitão Wagner

Primeiro nome a ser colocado no xadrez eleitoral para a disputa ao Governo do Estado, o deputado federal Capitão Wagner (União) é líder da oposição no Ceará e atualmente comanda a presidência regional do partido político com maior fatia do Fundo Eleitoral, além de ter o maior em tempo de propaganda no rádio e TV.

Policial militar do Estado desde 1999 e sem família de tradição política, Wagner ganhou notoriedade pública no motim da Polícia Militar ocorrido entre 2011 e 2012 - época em que presidia a Associação dos Profissionais da Segurança Pública do Ceará (Aprospec).

Antes disso, no entanto, ele já tinha disputado uma eleição, em 2010. Na época, concorreu ao cargo de deputado estadual pelo PR, ficando como o primeiro suplente de sua coligação. Em 2011, ele chegou a assumir uma cadeira na Assembleia Legislativa com a licença da deputada Fernanda Pessoa (à época do PR), mas foi após o motim que ganhou visibilidade como uma figura de oposição.

Após o episódio, passou a liderar os votos nas urnas quando a disputa era por uma vaga no Legislativo, o que aconteceu quando foi candidato a vereador, a deputado estadual e a deputado federal. No Executivo, porém, o cenário é inverso - ainda que tenha chegado ao segundo turno nos dois pleitos em que concorreu à Prefeitura de Fortaleza.

Para o pleito deste ano, vai enfrentar dois nomes já conhecidos seus: Roberto Cláudio (PDT), com quem concorreu à Prefeitura em 2016; e Elmano de Freitas (PT), com o qual já atrelou a imagem em 2012, quando o petista enfrentou Roberto na eleição pelo comando da Capital.

Atualmente, o desafio do oposicionista é conseguir capilarizar aliados no interior, tendo em vista que sua maior projeção ainda é na Capital.

Da PM à Política

Nascido 21 de janeiro de 1979 em São Paulo, Wagner de Souza mudou-se para Fortaleza ainda criança, junto com seus pais cearenses e irmãos. Aos 20 anos, ingressou na Polícia Militar após ser aprovado em segundo lugar em concurso público. Lá, tornou-se bacharel em Segurança Pública e subiu de patente até chegar a ser Capitão, posto que lhe rendeu seu nome político.

Em 2010, foi escolhido por outros representantes da PMs como alguém capaz de representar a categoria na eleição e disputou o cargo de deputado estadual. Além disso, por mais que não tenha sido eleito, a quantidade de votos obtidas por Wagner já demonstrava o potencial da artilharia dos policiais e bombeiros militares em votos nas urnas.

Legenda: Capitão Wagner foi uma das lideranças do motim de 2011 para 2012 Foto: Arquivo Diário do Nordeste

Engajado nas associações dos PMs, presidiu a Aprospec entre 2011 e 2012 e contracenou embates com o então governador Cid Gomes e seu irmão Ciro Gomes durante o motim da categoria no fim de 2011 para 2012.

Ali, foi o porta-voz e o rosto posto à mostra para "brigar" por melhores reajustes salariais com o Governo, o que o levou a alçar outro patamar eleitoral.

Mesmo com os desgastes que o motim daquele ano lhe trouxe, diante da onda de arrastões - principalmente em Fortaleza - e sensação de medo, Capitão Wagner demonstrou a força da corporação e foi eleito o vereador mais votado de Fortaleza, com 43.655 mil votos.

2012

Em 2012, inclusive, a segurança pública era uma das principais pautas das campanhas eleitorais. Com o rompimento da então prefeita Luizianne Lins (PT) com os irmãos Ferreira Gomes na Capital, Wagner chegou a apoiar a candidatura petista de Elmano de Freitas, no segundo turno, contra Roberto Cláudio (à época do PSB) - lançado pelos irmãos FG.

Com Elmano derrotado, Wagner fez oposição a Roberto nos dois anos em que passou na Câmara Municipal. O curto período no Parlamento se deu porque ele saiu vitorioso do pleito de 2014, conquistando um assento na Assembleia Legislativa. Na Casa, também foi oposição ao governo de Camilo Santana (PT), mesmo que tenha se aliado ao PT no pleito anterior para tentar derrotar Roberto.

Legenda: Capitão Wagner chegou a apoiar, no segundo turno, a candidatura de Elmano de Freitas para a Prefeitura em 2012 Foto: Reprodução/ Propaganda Eleitoral Gratuita

O cenário, no entanto, era outro. Camilo era o candidato lançado pelos irmãos Ferreira Gomes - e Cid detinha o comando do Estado.

Eleições para a Prefeitura

Dois anos depois, chegou a vez de testar mais uma vez o seu capital político. Ainda pelo PR, Wagner tentou chegar ao comando do Paço Municipal. Apesar de ter ficado bem posicionado nas pesquisas, figurando em segundo, não saiu vitorioso do pleito.

Mesmo que derrotado em 2016, Wagner conseguiu se projetar para eleição por uma vaga na Câmara dos Deputados em 2018, onde novamente foi o mais votado. Com a vaga no Legislativo assegurada, foi a vez de tentar a disputa pelo Executivo Municipal em 2020. Todavia, foi derrotado por José Sarto (PDT).

Legenda: Em seu primeiro pleito para a Prefeitura de Fortaleza, Capitão Wagner chegou a ir para o segundo turno e obteve 46,43% dos votos (588.451) Foto: Kid Júnior

2022

Agora, Capitão Wagner vai concorrer pela primeira vez o Governo do Estado. Ele tem como candidato a vice o ex-deputado federal Raimundo Gomes de Matos (PL) e como candidata ao Senado, Kamila Cardoso (Avante).

Ao todo, ele vai para a eleição com uma coligação formada por seis partidos: União, PL, Avante, Republicanos, Podemos e PTB.