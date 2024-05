Governo do Estado sanciona extinção de 119 cartórios em 74 municípios cearenses; veja lista

O governador Elmano de Freitas (PT) sancionou a extinção de 119 cartórios extrajudiciais em 74 municípios cearenses, na última quarta-feira (8). A medida consta em publicação do Diário Oficial do Estado (DOE) dessa sexta (10).

Com a sanção, o Tribunal de Justiça do Ceará (TJCE) pode começar a fechar os equipamentos. A supressão se baseia em critérios econômicos e financeiros, conforme texto aprovado pela Assembleia Legislativa (Alece) no fim de abril.

Os 119 cartórios que serão extintos estão com o comando administrativo atualmente vago. Por isso, nesses locais, a extinção já pode iniciar. Outro critério para a prioridade na supressão dos equipamentos foi a renda mensal média de até R$ 30 mil, conforme previa o texto aprovado pela Alece.

A quantidade de extinções deve aumentar conforme vacância dos administradores titulares cartórios. Na lei publicada no DOE, a previsão é de fechamento de um dos equipamentos localizados na sede de outros 42 municípios. Além disso, serventias extrajudiciais dos distritos do Interior também devem ser extintas, com exceção das localidades de Jurema (Comarca de Caucaia) e Mata Fresca (Comarca de Aracati).

A lei também cria três unidades na Região Metropolitana: em Caucaia (5º Ofício), Eusébio (3º Ofício) e Itaitinga (2º Ofício). A medida também altera a distribuição dos ofícios, que ocorrerá da seguinte forma nos municípios do Estado:

Municípios com um cartório

Ofício de Notas e de Registros: Registro Civil de Pessoas Naturais, Distribuição, Protesto, Registro de Imóveis, Registro de Títulos e Documentos e Civil das Pessoas Jurídicas e Notas.

Municípios com dois cartórios

1º Ofício: Registro Civil de Pessoas Naturais, Distribuição, Notas, Protesto, Registro de Títulos, Documentos e de Pessoas Jurídicas;

2º Ofício: Registro de Imóveis e Registro de Títulos e Documentos e Civil das Pessoas Jurídicas.

Municípios com três cartórios

1º Ofício: Registro Civil de Pessoas Naturais, Distribuição, Notas, Protesto;

2º Ofício: Registro de Imóveis e Registro de Títulos e Documentos e Civil das Pessoas Jurídicas;

3º Ofício: Registro de Imóveis e Registro de Títulos e Documentos e Civil das Pessoas Jurídicas.

Municípios com quatro cartórios

1º Ofício: Registro Civil de Pessoas Naturais, Notas, Protesto e Distribuição;

2º Ofício: Registro de Imóveis e Registro de Títulos e Documentos e Civil das Pessoas Jurídicas;

3º Ofício: Registro de Imóveis e Registro de Títulos e Documentos e Civil das Pessoas Jurídicas;

4° Ofício: Notas.

Municípios com cinco cartórios

1º Ofício: Registro Civil de Pessoas Naturais, Distribuição, Protesto;

2º Ofício: Registro de Imóveis e Registro de Títulos e Documentos e Civil das Pessoas Jurídicas;

3º Ofício: Notas;

4º Ofício: Registro de Imóveis e Registro de Títulos e Documentos e Civil das Pessoas Jurídicas;

5º Ofício: Notas.

Confira a lista de cartórios que devem ser extintos

Com comandos vagos atualmente:

ACOPIARA - CARTÓRIO 3º OFÍCIO REG. IMÓVEIS 001014

AIUABA - CARTÓRIO 2º OFÍCIO REG. IMÓVEIS 057012

AMONTADA - CARTÓRIO REG. CIVIL DIST. ICARAÍ 096004

ARACOIABA - CARTÓRIO REG. CIVIL DIST. VAZANTES 059013

ARARENDÁ - CARTÓRIO REG. CIVIL DIST. STO ANTONIO 139004

AURORA - CARTÓRIO REG. CIVIL DIST. TIPÍ 035013

BANABUIÚ - CARTÓRIO REG. CIVIL DIST. DE SITIÁ 168006

BANABUIÚ - CARTÓRIO REG. CIVIL DIST. RINARÉ 168005

BARREIRA - CARTÓRIO 1.º OFÍCIO REG. CIVIL 163002

BARROQUINHA - CARTÓRIO 2.º OFÍCIO REG. IMÓVEIS 131006

BEBERIBE - CARTÓRIO REG. CIVIL DIST. PARAJURU 062014

BEBERIBE - CARTÓRIO REG. CIVIL DIST. PARIPUEIRA 062015

BELA CRUZ - CARTÓRIO REG. CIVIL DIST. PRATA 063013

BOA VIAGEM - CARTÓRIO REG. CIVIL DIST. DOMINGOS COSTA 037016

BOA VIAGEM - CARTÓRIO REG. CIVIL DIST. IBUAÇÚ 037013

BOA VIAGEM - CARTÓRIO REG. CIVIL DIST. JACAMPARI 037014

CAMOCIM - CARTÓRIO 1.º OFÍCIO REG. CIVIL 038011

CAMPOS SALES - CARTÓRIO REG. CIVIL DIST. CARMELÓPOLES 039014

CAMPOS SALES - CARTÓRIO REG. CIVIL DIST. ITAGUÁ 039013

CAMPOS SALES - CARTÓRIO REG. CIVIL DIST. QUIXARIU 039015

CARIRÉ - CARTÓRIO 2.º OFÍCIO REG. IMÓVEIS 064012

CARIRIAÇU - CARTÓRIO REG. CIVIL DIST. MIRAGEM 065013

CARIRIAÇU - CARTÓRIO 2.º OFÍCIO REG. IMÓVEIS 065012

CARIÚS - CARTÓRIO REG. CIVIL DIST. CAIPÚ 129005

CARIÚS - CARTÓRIO REG. CIVIL DIST. SÃO BARTOLOMEU 129003

CASCAVEL- CARTÓRIO REG. CIVIL DIST. CAPONGA 006013

CASCAVEL - CARTÓRIO REG. CIVIL DIST. DE JACARECOARA 006014

CATARINA - CARTÓRIO 2.º OFÍCIO REG. IMÓVEIS 100003

CAUCAIA - CARTÓRIO REG. CIVIL DIST. DE GUARARU 007018

CAUCAIA - CARTÓRIO REG. CIVIL DIST. MIRAMBÉ 007017

CEDRO - CARTÓRIO 1.º OFÍCIO REG. CIVIL 040011

COREAÚ - CARTÓRIO REG. CIVIL DIST. UBAÚNA 066013

COREAÚ - CARTÓRIO 2.º OFÍCIO REG. IMÓVEIS 066012

CRATO - CARTÓRIO REG. CIVIL DIST. PONTA DA SERRA 009011

FARIAS BRITO - CARTÓRIO REG. CIVIL DIST. CARIUTABA 067015

FARIAS BRITO - CARTÓRIO REG. CIVIL DIST. QUINCUNCAR 067013

FARIAS BRITO - CARTÓRIO 2.º OFÍCIO REG. IMÓVEIS 067012

GRANJA - CARTÓRIO DO 1.º OFÍCIO DE REGISTRO CIVIL DE GRANJA 010011

GUAIUBA - CARTÓRIO REG. CIVIL DIST. ÁGUA VERDE 166004

HORIZONTE - CARTÓRIO REG. CIVIL DIST. QUEIMADAS 107006

IBIAPINA - CARTÓRIO REG. CIVIL DIST. SANTO ANTÔNIO DA PINDOBA 070014

IBIAPINA - CARTÓRIO 1.º OFÍCIO REG. CIVIL 070011

ICAPUÍ - CARTÓRIO REG. CIVIL DIST. IBICUITABA 108003

ICÓ - CARTÓRIO REG. CIVIL DIST. CRUZEIRINHO 011013

ICÓ - CARTÓRIO REG. CIVIL DIST. PEDRINHAS 011015

INDEPENDÊNCIA - CARTÓRIO REG. CIVIL DIST. EMATUBA 041017

INDEPENDÊNCIA - CARTÓRIO REG. CIVIL DIST. IAPI 041013

INDEPENDÊNCIA - CARTÓRIO 3.º OFÍCIO REG. IMÓVEIS 041019

IPUEIRAS - CARTÓRIO REG. CIVIL DIST. AMÉRICA 042015

IPUEIRAS - CARTÓRIO REG. CIVIL DIST. LIVRAMENTO 042018

IPUEIRAS - CARTÓRIO REG. CIVIL DIST. MATRIZ S. GONÇALO 042013

IPUEIRAS - CARTÓRIO REG. CIVIL DIST. S J DE LONTRAS 042014

ITAPAJÉ - CARTÓRIO REG. CIVIL DIST. PITOMBEIRAS 014019

ITAPIÚNA - CARTÓRIO REG. CIVIL DIST. ITANS 073014

ITAPIÚNA - CARTÓRIO REG. CIVIL DIST. PALMATÓRIA 073015

ITAREMA - CARTÓRIO REG. CIVIL DIST. ALMOFALA 111004

ITATIRA - CARTÓRIO 1º OFÍCIO REG. CIVIL 124002

JAGUARUANA - CARTÓRIO REG. CIVIL DIST. DE BORGES 075016

JARDIM - CARTÓRIO REG. CIVIL DIST. JARDIM MIRIM 076013

JARDIM - CARTÓRIO 2.º OFÍCIO REG. IMÓVEIS 076012

JUAZEIRO DO NORTE - CARTÓRIO REG. CIVIL DIST. PADRE CÍCERO 016015

LAVRAS DA MANGABEIRA - CARTÓRIO REG. CIVIL DIST. AMANIUTUBA 017015

LAVRAS DA MANGABEIRA - CARTÓRIO REG. CIVIL DIST. QUITAIUS 017014

LAVRAS DA MANGABEIRA - CARTÓRIO 2.º OFÍCIO REG. IMÓVEIS 017012

MARANGUAPE - CARTÓRIO REG. CIVIL DIST. JUBAIA 019014

MARANGUAPE - CARTÓRIO REG. CIVIL DIST. JUDIC. DE LAJES 019021

MAURITI - CARTÓRIO REG. CIVIL DIST. ANAUÁ 046013

MAURITI - CARTÓRIO REG. CIVIL DIST. COITÉ 046016

MAURITI - CARTÓRIO REG. CIVIL DIST. MARAGUÁ 046015

MAURITI - CARTÓRIO REG. CIVIL DIST. UMBURANAS 046017

MOMBAÇA - CARTÓRIO REG. CIVIL DIST. BOA VISTA 049014

MOMBAÇA - CARTÓRIO REG. CIVIL DIST. CARNAÚBA 049016

MONSENHOR TABOSA - CARTÓRIO 2.º OFÍCIO REG. IMÓVEIS 078012

MORADA NOVA - CARTÓRIO REG. CIVIL DIST. ARUARU 020016

MORADA NOVA - CARTÓRIO REG. CIVIL DIST. PEDRAS 020014

ORÓS - CARTÓRIO 2.º OFÍCIO REG. IMÓVEIS 082012

PALMÁCIA - CARTÓRIO REG. CIVIL DIST. GADO DOS FERROS 114004

PARAIPABA - CARTÓRIO DO 1.° OFÍCIO DE NOTAS E REGIS-TROS PÚBLICOS 115002

PARAMBU - CARTÓRIO REG. CIVIL DIST. MONTE SIÃO 085015

PARAMBU - CARTÓRIO 1.º OFÍCIO REG. CIVIL 085011

PEDRA BRANCA - CARTÓRIO REG. CIVIL DIST. CAPITÃO MOR 051020

PEDRA BRANCA - CARTÓRIO REG. CIVIL DIST. MINEIROLÂNDIA 051013

PENTECOSTE - CARTÓRIO 2.º OFÍCIO REG. IMÓVEIS 052012

PEREIRO - CARTÓRIO 2.º OFÍCIO REG. IMÓVEIS 086012

PIRES FERREIRA - CARTÓRIO REG. CIVIL DIST. DELMIRO GOUVEIA 134004

POTENGI - CARTÓRIO 1.º OFÍCIO 142002

QUITERIANÓPOLIS - CARTÓRIO REG. CIVIL DIST. ALGODÕES 149005

QUITERIANÓPOLIS - CARTÓRIO REG. CIVIL DIST. SÃO FRANCISCO 149004

QUIXERAMOBIM - CARTÓRIO REG. CIVIL DIST. ENCANTADO 023017

QUIXERAMOBIM - CARTÓRIO REG. CIVIL DIST. JUD DE URUQUÊ 023015

QUIXERAMOBIM - CARTÓRIO REG. CIVIL DIST. LACERDA 023018

QUIXERAMOBIM - CARTÓRIO REG. CIVIL DIST. PIRABIBU 023019

QUIXERÉ - CARTÓRIO 1.º OFÍCIO REG. CIVIL E NOTAS 118002

REDENÇÃO - CARTÓRIO 1.º OFÍCIO REG. CIVIL 053011

RERIUTABA - CARTÓRIO REG. CIVIL DIST. AMANAIARA 087014

SABOEIRO - CARTÓRIO REG. CIVIL DIST. FLAMENGO 088013

SABOEIRO - CARTÓRIO 2.º OFÍCIO REG. IMÓVEIS 088012

SANTA QUITÉRIA - CARTÓRIO REG. CIVIL DIST. MALHADA GRANDE 025015

SANTANA DO ACARAÚ - CARTÓRIO REG. CIVIL DIST. MUTAMBEIRAS 089014

SANTANA DO CARIRI - CARTÓRIO REG. CIVIL DIST. BREJO GRANDE (Sub judice) 090015

SANTANA DO CARIRI - CARTÓRIO 1.º OFÍCIO REG. CIVIL 090011

SÃO BENEDITO - CARTÓRIO REG. CIVIL DIST. INHUÇU 026013

SÃO LUÍS DO CURU - CARTÓRIO 2.º OFÍCIO REG. IMÓVEIS 127003

SOBRAL - CARTÓRIO 3.º OFÍCIO NOT. PROT. TÍT. E DOCUMENTOS 028013

SOBRAL - CARTÓRIO REG. CIVIL DIST. JAIBARAS 028019

SOBRAL - CARTÓRIO REG. CIVIL DIST. JUD DE JORDÃO 028022

SOLONÓPOLE - CARTÓRIO REG. CIVIL DIST. SÃO JOSÉ DE SOLO-NÓPOLE 091017

TAMBORIL - CARTÓRIO REG. CIVIL DIST. CURATIS 093015

TAMBORIL - CARTÓRIO REG. CIVIL DIST. HOLANDA 093014

TAMBORIL - CARTÓRIO REG. CIVIL DIST. OLIVEIRA 093016

TAUÁ - CARTÓRIO REG. CIVIL DIST. BARRA NOVA 029016

TAUÁ - CARTÓRIO REG. CIVIL DIST. DE MARRECAS 029018

TAUÁ - CARTÓRIO REG. CIVIL DIST. INHAMUNS 029014

TRAIRI - CARTÓRIO REG. CIVIL DIST. CANAÃ 094013

UMIRIM - CARTÓRIO 1.º OFÍCIO REG. CIVIL 176002

URUBURETAMA - CARTÓRIO 1.º OFÍCIO REG. CIVIL 031011

VÁRZEA ALEGRE - CARTÓRIO REG. CIVIL DIST. CANINDEZINHO 055013

VÁRZEA ALEGRE - CARTÓRIO REG. CIVIL DIST. NARANIU 055017

VIÇOSA DO CEARA - CARTÓRIO REG. CIVIL DIST. LAMBEDOURO 056014

Um cartório na sede da cidade deverá ser extinto após vacância no comando: