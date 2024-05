Prefeito de Juazeiro é ‘ingrato’ e nunca foi seu aliado, diz Fernando Santana

As divergências entre pré-candidatos à Prefeitura de Juazeiro do Norte têm ganhado mais evidência com o andamento da pré-campanha. O deputado estadual Fernando Santana (PT), que vai concorrer à Prefeitura da cidade caririense, teceu críticas ao atual prefeito Gledson Bezerra (Podemos), que vai buscar a reeleição, e o chamou de "ingrato", em entrevista à Live PontoPoder nesta quinta-feira (9).

O episódio chama atenção porque ambos chegaram a construir boa relação em anos anteriores, que se dissipou com o embate eleitoral. "O prefeito de Juazeiro, na verdade, não foi meu aliado. Eu fui aliado dele porque o ajudei muito conseguindo investimentos, aproximei-o do próprio governador da época, o Camilo Santana, tendo em vista que ele sempre foi muito crítico às posições políticas que nós fazemos parte", relembra o parlamentar.

"Ele se vende como um bolsonarista, mas eu falei que ele pode ser bolsonarista e a gente pode ter uma relação, por que não? Nós podemos ter alinhamento político, precisamos nem ser aliados. Terminamos eu sendo aliado dele, mesmo nessa condição, mas ele sempre sendo muito crítico, não só ao partido que eu pertenço – é um direito fazer críticas aceitáveis, respeitáveis. Mas aí, ao longo dessa relação, ele se mostrou muito ingrato e sempre atacando o lado político que eu faço parte e os meus líderes políticos", explica.

O deputado diz que buscou o prefeito para acordar um alinhamento administrativo, em busca de políticas públicas para a cidade, mas Gledson não quis.

“Então, hoje não temos relação. Eu o respeito como pessoa, mas acho que ele está prestando um desserviço, é uma política odienta, que não faz nada, é escândalo... Ele ficou três anos e meio dizendo que Juazeiro saiu das páginas policiais, mas ele próprio foi para as páginas policiais. [...] Ele ficou esse tempo dizendo que era honesto, mas os outros não são”, afirma.

O Diário do Nordeste buscou o prefeito Gledson Bezerra para comentar as declarações a seu respeito. O espaço está aberto para manifestações.

CPI da Enel

Na entrevista, Fernando Santana também comentou sobre os desdobramentos da CPI da Enel, do qual foi presidente, cujos trabalhos foram encerrados nesta semana. Ele disse que a distribuidora de energia começou a se "autossucatear" no Estado quando percebeu que a venda da companhia não iria vingar e que poderia não conseguir renovar o contrato de concessão devido à má prestação de serviço.

Segundo o parlamentar, falta de colaboradores, de investimentos em manutenção e de equipamentos atestavam o desinteresse da empresa.

"A Enel, visando o contrato que se encerra em 2028, estava preparando para renovar ou não renovar, mas como ela não tinha certeza, ela começou a se autossucatear. Ou seja, ela não comprava mais equipamento para fazer a manutenção, ela não comprava mais equipamento para visitar o consumidor, viatura, como eles chamam carros. Equipamentos diversos como transformadores, cabos, não estavam mais comprando", afirmou.

Ainda conforme o parlamentar, a falta de equipamentos fez com que a empresa terceirizasse serviço de outra distribuidora de energia para prestar serviços que ela já era paga para executar. Por conta das baixas, os consumidores sofriam com oscilações de energia e demora para religações.

"Daí a reclamação, a demora para voltar a energia, eles se comprometem em 3h e estão demorando 3 dias para retomar (a energia)", acrescentou.

Entrevista com Fernando Santana