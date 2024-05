Com pedido de fim do contrato com a Enel, entenda os impactos do relatório aprovado na CPI

Com a aprovação do relatório final das investigações contra a Enel Ceará nessa quinta-feira (7) pela Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) instalada na Assembleia Legislativa do Ceará (Alece), uma série de reuniões com órgãos estaduais e federais devem ser promovidas para solicitar melhorias e punições à empresa. A principal solicitação do colegiado versa sobre a caducidade do contrato de concessão da distribuidora de energia, previsto para ir até 2028.

O documento aponta quebra de cláusulas contratuais pela empresa, negligência na prestação de serviço ao consumidor e diminuição de investimentos ao longo dos anos. Os achados apontados no relatório são utilizados para pedir aos órgãos competentes que adotem medidas contra a concessionária.

Para a Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel), responsável por regular o contrato de concessão da companhia, foi solicitado alterações no convênio com a Agência Reguladora do Ceará (Arce), abertura de processo de fiscalização rigoroso contra a Enel, providências para a companhia elétrica ser punida, pedidos de esclarecimentos à concessionária sobre obras especiais atrasadas e a instauração de um processo administrativo disciplinar para formalizar o pedido de encerramento do contrato.

Além disso, o documento solicita que o Ministério Público Federal (MPF), o Ministério Público Estadual (MPCE) e a Defensoria Pública do Ceará abram ação civil pública por dano coletivo contra a empresa. No caso do MPF e MPCE, as ações devem versar sobre prejuízo ao Estado e aos consumidores. Já no âmbito da Defensoria, o documento pede que o órgão ajude familiares de vítimas fatais de acidentes decorrentes de falhas do setor elétrico, que englobam desde prestadores de serviços a populares, a conseguir indenizações junto à distribuidora.

O relatório final deve ser enviado, ainda, ao Congresso Nacional, para que os parlamentares editem leis para tornar concessões de serviços essenciais mais duras, e ao Ministério de Minas e Energia (MME), para que a pasta reforce junto à Aneel a possibilidade de caducidade do contrato. O documento também deve subsidiar o MME na edição de um decreto federal que busca tornar mais rigorosas as cláusulas contratuais para empresas concorrerem a renovação de concessões públicas de serviços essenciais.

Trabalho da CPI

Relator do colegiado, o deputado Guilherme Landim (PDT) disse que os encaminhamentos são necessários diante da quantidade de descumprimentos identificados. Para ele, o Congresso Nacional deveria, inclusive, abrir uma CPI para investigar a Aneel, uma vez que resoluções previstas pela própria agência não estavam sendo cumpridas pelo órgão regulador.

“Solicitamos ao Congresso Nacional que possa rever a legislação dessas concessões e entre com uma CPI contra a Aneel, porque o problema vem de lá de cima. Se ela fizesse o trabalho dela, as empresas não estariam fazendo nos estados o que a Enel tem feito aqui no Ceará” Guilherme Landim (PDT) Relator da CPI da Enel

Presidente da CPI da Enel, Fernando Santana (PT) relembrou o trabalho que antecedeu a instalação da comissão. “Há mais de dois anos estamos trabalhando com o foco de mostrar ao povo e, mais ainda, para a Enel que ela está trabalhando de forma errada no estado do Ceará”, alegou.

“Estamos pedindo a caducidade do contrato. Pela nossa interpretação, não podemos pedir menos que o cancelamento desse contrato” Fernando Santana (PT) Presidente da CPI da Enel

A entrega do relatório final põe fim ao trabalho da CPI da Enel instalada na Alece. Agora, o documento deve ser publicado no Diário Oficial do Estado.

Todavia, segundo os parlamentares, os trabalhos de investigação não devem parar com o fim da CPI. Um dos itens acrescentados ao relatório foi a sugestão para que o próprio Parlamento Estadual instale uma Comissão Especial para acompanhar o plano de investimentos apresentado pela empresa na última semana, que prevê R$ 1,6 bilhão injetados no serviço ofertado no Estado entre 2024 e 2026.

Achados

Entre os achados identificados pela CPI, estão:

Descumprimento de dispositivos do contrato de concessão e do contrato de compra e venda;

Descumprimento de resoluções da Aneel e de dispositivos legais;

Falhas ou ausência de investimentos por parte da Enel na melhoria da rede de distribuição e do atendimento comercial;

Falhas ou ineficiência na atuação do órgão regulador (Aneel);

Descaso da Enel para com as vítimas de acidentes fatais decorrentes de falhas no setor elétrico;

Descumprimento de prazos regulatórios, orçamentos exorbitantes e ausência de dados técnicos.

Encaminhamentos

Entre as solicitações que devem ser feitas aos órgãos, estão:

À Aneel

Realizar alterações no convênio/contrato firmado com a Arce para conferir-lhe maior autonomia;

Abrir processo de fiscalização rigoroso com objetivo de verificar se Enel está realmente executando as obras e emitindo os pareceres de acesso referente aos projetos de energias renováveis de acordo com o cronograma de protocolo de cada solicitação;

Não aprovação de novos Planos de Resultados para temas que já foram fiscalizados e foi constatado o descumprimento recorrente;

Agravamento da multa por má prestação de serviço e quebra contratuais, não concedendo descontos desproporcionais às multas;

Obrigação de fazer ou não fazer;

Suspensão do direito de participar de licitações, de contratar com a Aneel e de receber autorizações de reajuste tarifário;

Obrigar a Enel Ceará a prestar esclarecimentos sobre 81 obras do Plano Anual de Investimentos Especiais (PIE) que se encontram atrasadas e sem previsão de conclusão;

Rever sua normatização de forma a trazer provisão para indenizações por danos morais e patrimoniais;

Abrir processo administrativo disciplinar em face da Enel Ceará, com o objetivo de adotar as providências necessárias para efetivar o pedido de caducidade do contrato de concessão antes de 2028.

Ao MPCE

Abrir investigação em face da Enel para apurar se a concessionária está realmente executando as obras e emitindo os pareceres de acesso referente aos projetos de energias renováveis;

Requerer, juntamente com o MPF, Defensoria e Procon Assembleia, abertura de ação civil pública de danos morais coletivos em face da Enel Ceará pelos prejuízos causados à população em virtude da má prestação de serviço e apagões;

Realizar investigação para apurar se há indícios de crime de apropriação indébita de tributos Municipais, a exemplo da Contribuição de Iluminação Pública (CIP) e ISSQN (Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza).

Ao MPF

Apurar possíveis irregularidades na atuação da Aneel e adotar providências cabíveis.

Ao Congresso Nacional

Apoiar a instalação de CPI para apurar as irregularidades e ineficiência da atuação da Aneel na regulação dos serviços prestados pelas concessionárias de energia elétrica em todo o País;

Propor legislação para criação de uma pensão destinada a apoiar financeiramente os familiares das vítimas de acidentes fatais decorrentes de falhas do setor elétrico;

Promover debates e melhorias na legislação vigente sobre a regulação dos serviços públicos de energia elétrica.

Também serão enviados encaminhamentos à Procuradoria-Geral do Estado (PGE), à Defensoria Pública, à Advocacia Geral da União (AGU), à Superintendência do Desenvolvimento do Nordeste (Sudene), ao Ministério de Minas e Energia e à própria Enel Ceará.

O que diz a Enel

Por meio de nota, a Enel Ceará informou que está "alinhada aos desejos de melhoria dos consumidores" e reforçou plano de investimentos de R$ 4,8 bilhões até 2026.

"O plano tem como foco a melhoria da qualidade do fornecimento, a modernização do sistema elétrico, além de novas contratações. Dentro do plano de investimentos, além do reforço significativo das equipes de profissionais próprios que atuam em campo – contratação de 1.750 novos colaboradores até 2026 – destacam-se a intensificação das manutenções preventivas, o aumento do número de podas preventivas e a modernização da rede elétrica" Enel Ceará Por meio de nota

"Por ano, a companhia planeja realizar mais de 50 mil manutenções, cerca de 320 mil podas e inspeções em 90 mil pontos da rede elétrica em todo o estado", reforçou a nota.

Confira a nota na íntegra

A Enel Distribuição Ceará reitera que segue trabalhando na melhoria da qualidade do fornecimento e na modernização do sistema elétrico do estado e reforça seu compromisso com a sociedade e seus representantes em todas as áreas em que atua.