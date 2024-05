Morre, aos 39 anos, Amália Barros, deputada federal e dirigente do PL

A deputada federal Amália Barros (PL) morreu, aos 39 anos, na noite deste sábado (11), em São Paulo. A informação foi confirmada nas redes sociais da parlamentar, eleita no Mato Grosso e dirigente do partido.

Amália estava internada em uma unidade de saúde na capital paulista desde o dia 1° de maio, após ser submetida a uma cirurgia para a retirada de um nódulo no pâncreas.

Mais cedo no sábado (11), a assessoria de imprensa da deputada informou que ela passaria por uma nova cirurgia para tratar de complicações no fígado. O comunicado explicava que seu estado era grave e exigia cuidados intensivos.

Amália Scudeler de Barros Santos nasceu em 22 de março de 1985, na cidade de Mogi Mirim, no interior paulista. Aos 20 anos de idade, Amália perdeu a visão do olho esquerdo por conta de uma infecção, a toxoplasmose. Após passar por 15 cirurgias, ela teve, em 2016, que remover o olho e passar a usar uma prótese ocular, conforme informações divulgadas pela assessoria da parlamentar.

Filiada ao Partido Liberal (PL), a jornalista foi eleita deputada federal por Mato Grosso, em 2022. Na Câmara, ela passou a integrar as comissões de Defesa dos Direitos das Pessoas com Deficiência, dos Direitos da Mulher e da Educação, entre outras. Atualmente, Amália era vice-presidente do PL Mulher.