Tony Brito assume mandato na Assembleia Legislativa do Ceará após licença de Sargento Reginauro

O suplente de deputado estadual Tony Brito (PSD) tomou posse na Assembleia Legislativa do Ceará (Alece), durante a sessão desta terça-feira (24). O parlamentar substitui Sargento Reginauro (União), licenciado do cargo por conta do tratamento contra um câncer do tipo linfoma.

Tony Brito estava como vereador de Fortaleza pelo PSD, mas foi eleito como 2º suplente ainda pelo União, partido que segue dono da cadeira. A partir da licença de saúde de Reginauro, no prazo de 120 dias, o parlamentar assume a vaga no Legislativo.

Atualmente, Tony Brito ocupa a 1ª suplência do União, já que o deputado Heitor Férrer virou titular após Oscar Rodrigues (União) renunciar o mandato para assumir a Prefeitura de Sobral.

A movimentação também mexe com as forças políticas dentro da Alece: enquanto Sargento Reginauro compõe a oposição ao governador Elmano de Freitas (PT), Tony Brito é aliado da base governista.

Tony Brito negou qualquer atrito nessa relação com o União, ao ser questionado sobre o assunto durante coletiva de imprensa, momentos antes de ser empossado como deputado. O político disse que a mudança para o PSD foi para viabilizar a entrada na base aliada do prefeito Evandro Leitão (PT).

“Não existe atrito nenhum porque nunca fiz nada pelas costas de ninguém. Tudo que eu fiz foi na transparência, na verdade, foi dialogando, foi explicando, acreditando em projetos. Saí porque acredito no Evandro Leitão. (...) Não existe problema nenhum, tanto é que estou assumindo hoje com carta de anuência (do União), representando os 32.486 votos que depositaram a confiança em mim, mas também todos os nossos cearenses” Tony Brito Deputado suplente em exercício

Na solenidade de posse, os deputados De Assis Diniz (PT), Queiroz Filho (PDT), Missias Dias (PT), Renato Roseno (Psol) e Dra. Silvana (PL) foram designados para a comitiva de recepção ao novo parlamentar, durante a entrada no Plenário 13 de Maio.

Também acompanharam a posse do deputado alguns familiares e políticos, como a vice-prefeita de Fortaleza, Gabriella Aguiar (PSD), e o presidente estadual do PSD e atual secretário do Desenvolvimento Econômico do Ceará, Domingos Filho.

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LICENÇA DE REGINAURO

A licença de saúde do deputado estadual Sargento Reginauro (União) foi confirmada na terça-feira da semana passada. O próprio parlamentar anunciou a decisão durante a sessão da Assembleia Legislativa de 12 de março, na qual o político participou de forma virtual.

"Durante este período, o deputado estará afastado de suas atividades parlamentares para dedicação integral ao tratamento de saúde, seguindo rigorosamente as recomendações médicas", destacou nota da assessoria do parlamentar.

Em paralelo, Sargento Reginauro anunciou uma campanha de doação de sangue e medula óssea, já que deve passar por um transplante e busca um doador compatível.

No início de março, o deputado foi internado para procedimentos necessários ao tratamento contra um linfoma na medula óssea. Reginauro recebeu alta após mais de uma semana de internação, mas segue sob cuidados de saúde, como quimioterapia.