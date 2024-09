Toffoli, ministro do STF internado com broncopneumonia, continua sem previsão de alta

O ministro Dias Toffoli, do Supremo Tribunal Federal (STF), continua internado sem previsão de alta no Hospital DF Star, em Brasília. Ele deu entrada na unidade hospitalar na noite da última segunda-feira (16), com uma inflamação nos pulmões. Posteriormente, Toffoli foi diagnosticado com uma broncopneumonia.

Apesar da internação, o Hospital DF Star afirmou, nesta quarta-feira (18), que o ministro registrou melhora no quadro de saúde. O boletim médico detalhou que ele teve melhora clínica considerável nas últimas 24 horas.

"Ele se recupera de um quadro de pneumonia por hipersensibilidade. No momento encontra-se estável, respirando espontaneamente e sem previsão de alta". Hospital DF Star

Queimadas no Brasil

A internação de Toffoli ocorreu em meio às queimadas registradas no Brasil e em outros países da América do Sul, como Bolívia e Paraguai.

Veja também PontoPoder Ministro Dias Toffoli é internado com inflamação no pulmão em meio a queimadas em Brasília País Ministro Dias Toffoli, do STF, determina prisão de réus condenados pela tragédia da Boate Kiss no RS

Brasília foi uma das cidades atingidas pela fumaça do fogo que consome parte do Parque Nacional. Conforme a Agência Brasil, o fogo começou no domingo (15), tendo origem criminosa, e está sendo investigado pela Polícia Federal.