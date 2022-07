Tentativa de controlar ânimos em disputa do PDT tem pouco efeito e tema esquenta plenário da AL-CE

A orientação do PDT Ceará para que parlamentares do partido evitassem manifestações públicas de apoio a pré-candidatos ao Governo do Ceará na reta final de definições não surtiu o efeito desejado. O assunto voltou a Assembleia Legislativa do Ceará nesta quarta-feira (13), com deputados tanto do PDT como de partidos aliados defendendo o nome da governadora Izolda Cela (PDT) para a candidatura governista.

Reunião entre deputados estaduais e federais do PDT com o presidente do PDT Ceará, André Figueiredo, e o ex-ministro Ciro Gomes (PDT) na última segunda-feira (11) teve como objetivo alinhar discursos e acalmar os ânimos dentro da legenda - que passa por crise interna devido ao acirramento entre Izolda Cela e o ex-prefeito de Fortaleza, Roberto Cláudio (PDT).

A nova sequência de apoios começou durante discurso do líder do PT na Assembleia, Elmano Freitas. Ele iniciou a fala defendendo o secretário de relações institucionais do Estado, Nelson Martins (PT), acusado por pedetistas de ter ligado para prefeitos pedindo para declarar apoio a Izolda Cela.

Elmano chegou inclusive a alfinetar o prefeito de Fortaleza, José Sarto (PDT), que, desde o início de março, tem declarado apoio a Roberto Cláudio. "O Sarto pode se posicionar, mas o prefeito do Interior não pode?", indagou o petista.

O parlamentar defendeu ainda que é "necessário garantir a unidade da aliança que governa o Ceará" e, na sequência, outros parlamentares pediram a palavra e passaram a elogiar Izolda Cela e defender o "direto à reeleição" da atual governadora.

Discursos de apoio

"Esse homens de bem têm que sair dos seus encastelamentos e tomar a decisão que é melhor para o Ceará. A candidata é pra ser a governadora Izolda. É quem os partidos querem, é a que mais cresceu. Não tirem o direito dessa mulher de ser candidata não", afirmou Carlos Felipe (PCdoB).

A deputada Augusta Brito (PT) destacou a importância de uma eventual candidatura de Izolda para a representatividade da mulher na política.

Augusta Brito (PT) Deputada estadual "Não posso me eximir de fazer essa defesa, porque, no momento em que é tirado o direito de essa mulher concorrer à reeleição, está se retirando legitimamente uma mulher da política. Ela não pode ser candidata a nada a não ser a governadora, isso é muito forte".

Elmano também manifestou a preferência por Izolda e ressaltou o tempo de dedicação da pedetista ao grupo político desde o Governo Cid. Ele defendeu ainda a liderança do ex-governador Camilo Santana (PT) nesse processo. "Seguiremos o governador Camilo na decisão que for tomada e que ele participe", disse.

Camilo voltou, inclusive, a defender o "direito a reeleição" de Izolda Cela nesta quarta-feira. Durante solenidade na qual recebeu o título de cidadão de Limoeiro do Norte, o ex-governador afirmou que a governadora é "uma mulher extraordinária" e ressaltou a "importância de Izolda ter o direito de ir à reeleição". "É uma questão de Justiça", reafirmou.

Acirramento "inadequado"

Na sessão da Assembleia, um dos deputados pedetistas que declarou "independência" na disputa entre os pré-candidatos à sucessão, Sérgio Aguiar (PDT) disse considerar que o "discurso tem se acirrado de forma inadequada".

"Não devíamos fazer com que essa discussão (...) fosse um jogo de vaidades como temos visto por aí. Tivemos uma posição dentro do nosso partido que é defender a unidade partidária", ressaltou.

Salmito Filho (PDT) também defendeu que se deve buscar "unidade no arco de aliança" e destacou a importância do PT e do ex-governador Camilo Santana para isso. "Esse é um projeto que não pode ser colocado em risco", afirmou o deputado. Apesar da defesa, Salmito foi o primeiro parlamentar pedetista a se manifestar após a reunião da última segunda-feira.

No Twitter, ele voltou a frisar a preferência pela pré-candidatura da governadora Izolda e citou inclusive o fundador do PDT, Leonel Brizola.

Romeu Aldigueri (PDT) afirmou que espera que o partido "chegue a um consenso antes do dia 18 (de julho)", data para qual está agendada a reunião do diretório estadual da legenda para definir quem irá concorrer ao Palácio da Abolição. "Para não passar pelo constrangimento de ir para a votação do diretório", completou o deputado.

Romeu Aldigueri (PDT) Deputado estadual "Izolda tem direito à reeleição, é bem avaliada, é competitiva, agrega e unifica a base aliada, é a primeira mulher cearense no partido de Darcy (Ribeiro) e Brizola. Se tiramos o direito legítimo à reeleição dessa mulher, o que vamos dizer ao povo cearense, ao povo brasileiro?".

* Com informações da repórter Alessandra Castro