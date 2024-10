‘Tenho quase convicção que mulheres de Fortaleza deram vitória a Evandro’, diz vice-prefeita eleita

A vice-prefeita eleita de Fortaleza, Gabriella Aguiar (PSD), disse, logo após a vitória de Evandro Leitão (PT), neste domingo (27), como gestor da capital, que tem quase certeza de que as mulheres foram as responsáveis pela vitória do petista.

“Amanhã a gente vai ter uma avaliação por segmentos, né? Mas eu tenho quase a convicção que foram as mulheres de Fortaleza que deram essa vitória para o Evandro Leitão”, disse Gabriella em entrevista durante evento de comemoração no comitê da campanha.

Ela afirmou ainda que recebe o resultado “com muita humildade e com muita felicidade” e que Fortaleza “mostrou para o Brasil inteiro o seu valor, que são valores como humildade, respeito às mulheres, respeito à ciência, respeito à educação e, sobretudo, respeito às pessoas”.

Ela reitera que “construir juntos uma Fortaleza melhor para todos” é agora o compromisso do seu grupo político. “Uma Fortaleza que cuide do próximo, que receba os seus vulneráveis com empatia e amor”, acrescentou.

Ao longo da campanha, as pesquisas mostravam que a preferência das eleitoras era pelo candidato petista, enquanto os homens eram mais favoráveis à eleição de André Fernandes (PL).

A última pesquisa Quaest, encomendada pela TV Verdes Mares e divulgada no último sábado (26) revelava que 48% das entrevistadas preferiam Evandro Leitão e 38% optariam por André Fernandes.

Quem é Gabriella Aguiar, nova vice-prefeita de Fortaleza

A vice-prefeita Gabriella Aguiar é natural de Fortaleza, mas faz parte de uma família oriunda do Sertão dos Inhamuns, na cidade de Tauá, que teu seu núcleo todo integrado à política: a mãe. Patrícia Aguiar (PSD), foi eleita prefeita de Tauá pela 5ª vez; o pai, Domingos Filho (PSD) foi vice-governador do Estado e presidente da Assembleia Legislativa; e o irmão, Domingos Neto (PSD), é deputado federal; seu avô, Domingos Aguiar, também já foi prefeito de Tauá.

Gabriella, que atua em seu primeiro mandato como deputada estadual, é médica geriatra e tem experiências de residência em clínica médica no Hospital Geral de Fortaleza e em geriatria no Hospital das Clínicas da Universidade de São Paulo (USP). Ela também é mestre em Ciências Médico-Cirúrgicas pela Universidade Federal do Ceará (UFC), professora de Geriatria na Unichristus e integrante do corpo clínico dos hospitais Waldemar de Alcântara e HGF.