Jade Romero: 'Evandro e Gabriella têm a responsabilidade de unir a população'

Vice-governadora do Ceará, Jade Romero (MDB) falou que o prefeito eleito de Fortaleza Evandro Leitão (PT) e a sua vice, Gabriella Aguiar (PSD), terão a tarefa de unir as pessoas da capital cearense. "Evandro e Gabriela agora têm a responsabilidade de unir a população. Homens e mulheres, evangélicos e católicos, torcedores do Fortaleza e torcedores do Ceará, todos juntos em prol de uma Fortaleza mais justa, mais inclusiva e com menos desigualdade social", destacou.

Veja também PontoPoder ‘Tenho quase convicção que mulheres de Fortaleza deram vitória a Evandro’, diz vice-prefeita eleita PontoPoder Eleições 2024 em Fortaleza: Evandro Leitão é eleito novo prefeito

Ela participa, neste domingo (27), de comemoração da vitória de Evandro Leitão, no comitê central da campanha, localizado no bairro Edson Queiroz. Evandro Leitão venceu, com 50,38% dos votos válidos, o 2º turno disputa eleitoral pela Prefeitura de Fortaleza contra o candidato André Fernandes, do PL, que teve 49,62% dos votos válidos.

Jade Romero ressaltou a importância das mulheres na vitória de Evandro Leitão, destacando que a participação feminina "foi fundamental" para o resultado eleitoral. "Em especial quando a gente tinha um candidato misógino, machista, que se colocou contra as mulheres, não só do estado do Ceará, mas contra as mulheres em todo o país, quando votou contra a igualdade salarial", criticou.

Ela reforçou ainda a parceria que o prefeito eleito terá com o Governo do Ceará — ponto destacado por Evandro durante a campanha eleitoral. "A gente recebe com muita responsabilidade esse dever de parceria entre o Governo do Estado e a Prefeitura para a gente fazer avançar as políticas e, sobretudo, a política de mulheres, da proteção das nossas mulheres de Fortaleza", disse.