Técio destaca orçamento popular impositivo como prioridade: 'Ousar na forma de fazer governança'

Candidado do Psol a Prefeitura de Fortaleza, Técio Nunes destacou, nesta sexta-feira (6), a criação de orçamento popular impositivo como proposta prioritária da candidatura, reforçando o caráter inovador da proposição. Ele participou de caminhada no Mercado São Sebastião, no centro de Fortaleza.

"A gente está implementando um processo inovador de participação popular, propondo a eleição de conselhos comunitários a partir das 12 regionais que existem. Conselhos esses que inclusive vão fiscalizar o trabalho da regional, propor medidas para essas regionais. Nós também estamos propondo o orçamento popular impositivo, orçamento que inicialmente vai pautar 7% do orçamento geral do município e que isso pode gerar, mais ou menos, em torno de R$ 1 bilhão por ano, onde as pessoas vão poder pautar para onde esse dinheiro vai". Técio Nunes Candidato a Prefeitura de Fortaleza

O candidato também ressaltou que é difícil falar de apenas uma prioridade para uma cidade como Fortaleza e que há uma necessidade de aprofundamento das discussões sobre saúde e segurança. Nessa temática, ele propõe a criação do programa "Ocupa Fortaleza". "Para pensar de forma estratégica como ocupar esses territórios e disputar esses territórios, pautando o futuro para nossa Juventude, para as nossas crianças", disse.

Legenda: Candidato do Psol fez caminhada no Mercado São Sebastião Foto: Kid Jr.

A candidata a vice, Cindy Carvalho (Rede), não esteve presente na agenda de campanha nesta sexta-feira. Sobre a participação da companheira de chapa, ele disse que a intenção é que o papel dela "seja o de maior protagonismo possível".

"A gente está ajustando isso ainda. Em breve nós vamos lançar nosso comitê, vamos tocar a campanha de rua e a nossa vice vai ter o protagonismo que toda a candidatura de vice deveria ter", disse.