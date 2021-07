Seminário de Gestores Públicos 2021 começa hoje com palestra de Camilo Santana; veja programação

Os desafios provocados pela pandemia e como os gestores públicos devem enfrentá-los estarão no centro das discussões, a partir desta terça-feira (20), do 9º Seminário de Gestores Públicos - Prefeitos Ceará 2021. Neste primeiro dia de evento, a partir das 10 horas, o governador Camilo Santana (PT) fará a palestra Magna sobre o legado pós-pandemia para o Estado do Ceará.

Antes, às 9 horas, o painel de abertura terá como foco a gestão pública. Entre os convidados, os presidentes da Assembleia Legislativa do Ceará, Evandro Leitão (PDT), e do Tribunal de Contas do Estado, Valdomiro Távora; além dos vice-presidentes da Associação dos Municípios do Estado do Ceará (Aprece), Zé Helder (MDB), e da Federação das Indústrias do Estado do Ceará (Fiec), André Montenegro.

O prefeito de Fortaleza, Sarto Nogueira (PDT), também estará do encontro, assim como o diretor superintendente do Sistema Verdes Mares (SVM), Ruy do Ceará.

À tarde, dois outros painéis vão debater finanças públicas e inovação. No mesmo dia, palestras discutirão o papel da pesquisa na governança pública, o novo Fundeb e as reformas tributária e administrativa. O Seminário é uma realização do Instituto Future e da Aprece. A promoção é do Diário do Nordeste.

"Assim como os governos Estadual e Federal, os prefeitos têm um papel muito importante em garantir a saúde e cuidar das pessoas. O evento cumpre esse papel de apontar os caminhos e saídas para o enfrentamento das adversidades, com o objetivo de melhorar a qualidade de vida dos cearenses", destacou o governador Camilo Santana, às vésperas da abertura do evento.

Segundo dia

Na quarta-feira (21), a abertura do Seminário de Gestores Públicos terá um painel sobre turismo e desenvolvimento econômico sustentável, com a participação de prefeitos de municípios litorâneos do Ceará. Em seguida, a programação terá três espaços de discussões sobre governança, governança interfederativa e desenvolvimento social.

Diante desses temas, o coordenador Geral do Instituto Plácido Castelo (IPC), vinculado ao Tribunal de Contas do Estado (TCE), e coordenador técnico do Seminário, Juraci Muniz, ressalta a relevância de questões como o desenvolvimento de distritos e condomínios industriais; o desenvolvimento de cidades inteligentes; a experiência de retomada do turismo nos municípios cearenses; e as respostas necessárias para o desenvolvimento social nas cidades.

O evento ocorre nos dias 20 e 21 de julho, de maneira virtual, e segue com inscrições abertas. Além da participação por meio de chat, o público do Seminário também pode fazer parte da audiência virtual dos painéis, interagindo com mediadores e palestrantes.

O encerramento do evento será com uma palestra do professor da Escola de Comunicações e Artes da Universidade de São Paulo (USP), Clóvis de Barros Filho. Ele falará sobre gestão e Desenvolvimento em novos tempos.

Seminário de Gestores Públicos - Prefeitos Ceará 2021

Dias: 20 e 21 de julho

Inscrições gratuitas: www.seminarioprefeitosce.com.br