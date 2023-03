Seduc paga quinto lote dos precatórios do Fundef; veja quem tem direito

Profissionais da educação sem vínculo na folha de pagamento do Estado e que são beneficiários do quinto lote de pagamento dos precatórios do Fundef começaram a receber os recursos neste sábado (4).

Ao todo, 1.827 pessoas receberão os recursos nesta quinta leva de pagamentos. O depósito será realizado em conta corrente da titularidade do beneficiário junto ao Banco Bradesco.

O pagamento do benefício iniciou no dia 04/02/2023, sendo contempladas 867 pessoas no 1º lote, 1.369 pessoas no 2º lote, 2.836 pessoas no 3º lote e 1.312 pessoas no 4º lote. A previsão de crédito do 6º lote é no dia 11 de março e a lista ainda será divulgada no site da Seduc.

De acordo com a Pasta, a análise do cadastro de dados bancários está seguindo a ordem de inserção no sistema (data e hora), bem como a titularidade de conta corrente junto ao Banco Bradesco S/A.

“Ressaltamos que o Sistema Precatórios continua aberto para o professor beneficiário atualmente sem vínculo preencher os seus dados para recebimento do abono referente ao rateio dos precatórios do Fundef”, informou a Seduc.

PRECATÓRIOS DO FUNDEF

Ao todo, 50,2 mil professores cearenses estão fazendo o rateio de R$ 745 milhões nesta primeira parcela. Os profissionais ainda irão receber mais duas parcelas, uma neste ano e outra em 2024.

Tem direito os profissionais do magistério em efetivo exercício na educação básica estadual durante o período compreendido entre agosto de 1998 a dezembro de 2006.

Na lista, estão pessoas que, à época, ocupavam cargos, empregos ou funções, integrantes do quadro de servidores do Ceará, com vínculo estatutário ou temporário. Também recebem os respectivos herdeiros, em caso de falecimento dos profissionais beneficiados.