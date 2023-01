Precatórios do Fundef: Seduc divulga valor final que cada professor irá receber no Ceará; veja lista

Professores cearenses que têm direito à parte dos precatórios do Fundef podem checar nesta sexta-feira (6) quanto irão receber do montante de R$ 745 milhões. Esse valor corresponde à primeira de três parcelas que os profissionais irão receber nos próximos anos. Concluída a etapa de cadastro e cálculo do valor do rateio, o próximo passo será efetivar o pagamento dos valores.

Para conferir quanto irão receber no rateio, os professores devem acessar o Sistema de Precatórios da Secretaria da Educação do Ceará (Seduc).

O acesso individual e feito por meio de CPF e senha já cadastrada.

Após entrar no sistema, os professores devem clicar na opção “professor” e no item “valores”, onde estará o valor individual anual do abono (VIAi) e do valor total do abono (VITA) de cada beneficiário.

QUANTO DEVO RECEBER?

O montante destinado ao rateio é de R$ 745 milhões, que corresponde a 60% da primeira parcela dos precatórios, sem incidência de Imposto de Renda e com correção por juros de mora. Há ainda a previsão de duas novas parcelas em 2023 e 2024, cada uma no valor de R$ 532 milhões

Os valores individuais dependem da jornada registrada no período de 1998 a 2006 e do total de beneficiários oficializados após o prazo de recursos.

R$ 745 milhões É o valor a ser rateado pelos professores na primeira parcela

QUANDO O PAGAMENTO SERÁ FEITO?

Desde 28 de dezembro do ano passado, os R$ 745 milhões já estão na conta do Estado. O depósito, no entanto, só pode ocorrer após a listagem dos profissionais e o rateio correto do montante.

A expectativa de lideranças da categoria e de integrantes do Governo do Ceará é de que os valores sejam depositados na conta dos beneficiários até fevereiro. O prazo foi dado por Anízio Melo, presidente do Sindicato Apeoc, entidade que representa a categoria.

O prognóstico também foi reforçado por Reginaldo Pinheiro, vice-presidente da entidade. “Nossa expectativa é de que entre na folha de janeiro, então o pagamento seria em 1º de fevereiro, mas estamos estudando como pedir uma folha suplementar para antecipar o pagamento”, disse Pinheiro no fim do ano passado.