Sarto quer construir 16 CAPS e acelerar a contratação de profissionais para a rede psicossocial

Candidato do PDT à reeleição para a Prefeitura de Fortaleza, José Sarto falou das suas propostas no âmbito da saúde mental, destacando que pretende construir 16 novos Centros de Atenção Psicossocial (CAPS) caso vença nas urnas. Durante entrevista, na série de sabatinas da TV Verdes Mares, no telejornal CETV 1ª Edição, nesta sexta-feira (27), o político prometeu ainda acelerar a contratação de profissionais para a área.

“Temos um programa para duplicar o número de CAPS, temos 16 e nossa meta é entregar mais 16. A saúde mental tem uma pauta muito frequente e flagrante no pós-pandemia, temos agora condições de estudar os efeitos do vírus para além de tirar vidas de pessoas queridas. Nossa ideia é ampliar essa rede de atenção, fizemos concurso de 2.241 vagas, incluindo psiquiatras e psicólogos, então nossa ideia é ampliar. A partir do momento que a gente convocar todo esse contingente, já construímos 24 novos postos de saúde, construímos três novos hospitais, agora é construir 16 novos CAPS, sendo três deles infantis. Também contratamos mais de 200 profissionais da rede psicossocial, agora é dar uma celeridade maior, haja visto que combatemos a pandemia nos dois primeiros anos e fortalecemos a rede de atenção primária”, disse o prefeito.

Ainda sobre a rede de saúde pública municipal, o atual prefeito reforçou que assumiu a Prefeitura “no pior pico” da pandemia da Covid-19. “Lideramos a vacinação em Fortaleza fazendo dela campeã de vacinação, ajeitamos a atenção primária, entregamos três hospitais e estamos entregando remédio em casa”, relembrou. Segundo Sarto, a meta agora, caso seja eleito, será reduzir a fila de espera de exames e consultas especializadas fazendo parcerias com a rede privada de saúde.

“Estamos fazendo na área oftalmológica, já fizemos mais de 16 mil cirurgias de catarata. Essa pactuação com a iniciativa privada visa reduzir a fila de espera. Outro programa é contratar mil novos médicos e ampliar o atendimento de urgência e emergência, construindo seis novas UPAs em Fortaleza”, acrescentou.

Sarto também comentou sobre o Instituto Doutor José Frota (IJF), defendendo uma repactuação com os governos do Estado e Federal para rever os valores repassados para o funcionamento da unidade de saúde. “Você (fortalezense) banca o investimento de quase R$ 800 milhões por ano. Para que a gente possa elevar e ampliar as cirurgias é preciso uma repactuação com o Estado e o Governo Federal”, defendeu.

Legenda: José Sarto foi o 5º candidato à Prefeitura de Fortaleza a participar de série de entrevistas no CETV 1ª edição Foto: Fabiane de Paula

Educação

Ao tratar sobre educação, o candidato prometeu ampliar o número de vagas em creches e berçários na Capital. “Já entregamos 33 super-creches (...) e acolhemos 8 mil crianças. Nas nossas super-creches tem berçário e sala de inovação, e vamos entregar mais de 50 unidades, acolhendo 10 mil crianças. Nossa meta, no próximo governo, é duplicar esse número de creches. Hoje, vamos conseguir entregar entre 50 e 52 até dezembro, e, no próximo governo, vamos entregar 100, portanto, acolher mais 20 mil crianças na rede pública”, disse.

Ainda no tema, o pedetista “lamentou” que alguns professores e alunos tenham sido impedidos de frequentar escolas por ordem de facções criminosas. Ele criticou a condução da Segurança Pública por parte do Governo do Estado. “Eu mesmo construí um posto de saúde no Cidade Jardim I e tive que criar outro posto a menos de 800 metros porque a população era proibida”, acrescentou.

Segurança

Sarto comentou também sobre os planos para reforçar a Guarda Municipal, “capacitando e armando”. “Não é para combater facção, é para defender o nosso patrimônio”, justificou. Ele disse que, em um segundo mandato, irá criar a patrulha nos bairros, direcionando os agentes para regiões periféricas da Cidade. “Fizemos um centro de controle e comando com 7 mil câmeras e integração para dar mais segurança aos parques e espaços públicos”, acrescentou.

O candidato ainda falou sobre a proposta de anistiar multas pelo uso da viseira levantada. “Não é (contraditória), tenho o prazer de informar que Fortaleza tem reduzido ano após ano as mortes no trânsito, já evitamos mais de 554”, destacou.

Segundo o prefeito, após diálogo com a categoria, ele foi convencido de que o uso de viseira cobrindo os olhos só tem sentido em rodovias e áreas rurais. “O município pode anistiar, anular as multas, não têm impacto financeiro, é muito pequeno”, argumentou.

Sobre meio ambiente, Sarto destacou que, em sua gestão, já plantou 262 mil árvores. “Requalificamos os nossos parques urbanos, como o Parque Rachel de Queiroz, a Lagoa da Messejana, o Parque Rio Branco, a Lagoa do Mondubim, a Lagoa do Opaia, além disso, construímos 14 microparques”, listou.

Na reta final da sabatina, o prefeito fez um balanço após dois anos da implementação da taxa do lixo. “Pobre em Fortaleza não paga taxa do lixo, fizemos o maior percentual de isenção do Brasil. A taxa do lixo é uma imposição do Marco Regulatório do Saneamento, e o que fizemos foi ampliar a taxa de isenção (...) A taxa do lixo é uma obrigação federal. Se formos tirá-la, ou temos que tirar investimentos de outra área ou aumentar outro imposto”, concluiu.