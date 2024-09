Pesquisa Quaest: a característica mais importante para ser prefeito de Fortaleza, segundo o eleitor

A terceira rodada da pesquisa Quaest, divulgada na quarta-feira (25), questionou os eleitores de Fortaleza qual a qualidade que consideram mais importante para ser o próximo prefeito da capital cearense.

A honestidade foi citada por 23% dos entrevistados como característica mais importante do próximo ocupante do Paço Municipal. A competência — com 15% — e a preocupação com os mais pobres — com 13% — também foram elencadas como qualidades relevantes para o futuro gestor municipal.

O levantamento foi encomendado pela TV Verdes Mares e ouviu 900 eleitores com 16 anos ou mais em Fortaleza. O levantamento foi realizado entre os dias 22 e 24 de setembro. A soma dos percentuais pode não totalizar 100% em decorrência de arredondamentos.

Característica mais importante

A entrevista fez a seguinte pergunta para os eleitores de Fortaleza: "Qual é a característica mais importante para ser prefeito?"

Para os fortalezenses, as seguintes qualidades são as mais relevantes:

Honesto: 23%

Competente: 15%

Preocupado com os mais pobres: 13%

Justo: 11%

Trabalhador: 7%

Sincero: 7%

Humilde: 7%

Corajoso: 5%

Cristão: 4%

De origem humilde: 2%

Falar bem: 1%

Calmo: 1%

Não sabe/Não responderam: 4%

Quaest Fortaleza

A pesquisa, contratada pela TV Verdes Mares, foi realizada pelo instituto Quaest e está registrada no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob protocolo CE-08490/2024.

Os 900 eleitores com 16 anos ou mais foram ouvidos de forma presencial em bairros da capital cearense entre os dias 22 e 24 de setembro.

Análise da 3ª rodada da Pesquisa Quaest