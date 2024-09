Quaest Fortaleza: esperança, desânimo ou medo, qual sentimento do eleitor sobre a eleição de 2024?

A terceira rodada da pesquisa Quaest para a disputa pela Prefeitura de Fortaleza, divulgada na quarta-feira (25), mediu qual o sentimento predominante no eleitorado da Capital em relação à eleição deste ano. Com ampla margem de vantagem, esperança foi a emoção mais apontada pelos entrevistados.

Entre o eleitorado da Capital, 35% dizem ter esperança neste pleito. Em seguida, aparece desânimo, lembrado por 15%. Vergonha, com 14%; medo, com 9%; e otimismo, com 8%, surgem em seguida.

Os eleitores ainda apontaram ansiedade, com 5%; entusiasmo, com 4%; e orgulho, com 3%. Houve ainda 3% dos votantes que disseram não sentir nenhuma emoção em relação ao pleito. Não sabem ou não responderam totalizam 4%.

A margem de erro da pesquisa é de 3 pontos percentuais para mais ou para menos e o índice de confiança é de 95%. O levantamento foi encomendado pela TV Verdes Mares e ouviu 900 eleitores com 16 anos ou mais de Fortaleza. A pesquisa foi realizada entre os dias 22 e 24 de setembro. A soma dos percentuais pode não totalizar 100% em decorrência de arredondamentos.

3ª RODADA QUAEST FORTALEZA — QUAL É O SEU MAIOR SENTIMENTO EM RELAÇÃO À ELEIÇÃO MUNICIPAL DESTE ANO?

Esperança: 35%

Desânimo: 15%

Vergonha: 14%

Medo: 9%

Otimismo: 8%

Ansiedade: 5%

Entusiasmo: 4%

Orgulho: 3%

Nenhum: 3%

NS/NR: 4%

A terceira rodada da pesquisa Quaest também captou o sentimento do eleito de cada um dos candidatos que alcançaram pelo menos 10% das intenções de voto em alguma das rodadas anteriores.

3ª RODADA QUAEST FORTALEZA — QUAL É O SEU MAIOR SENTIMENTO EM RELAÇÃO À ELEIÇÃO MUNICIPAL DESTE ANO?

Eleitores do André Fernandes (PL)

Margem de erro: 7 pontos percentuais

Esperança: 51%

Desânimo: 7%

Vergonha: 9%

Medo: 7%

Otimismo: 11%

Ansiedade: 5%

Entusiasmo: 4%

Orgulho: 2%

Nenhum: 3%

NS/NR: 1%

Eleitores do Evandro Leitão (PT)

Margem de erro: 7 pontos percentuais

Esperança: 37%

Desânimo: 9%

Vergonha: 15%

Medo: 9%

Otimismo: 9%

Ansiedade: 4%

Entusiasmo: 4%

Orgulho: 3%

Nenhum: 4%

NS/NR: 6%

Eleitores do Capitão Wagner (União)

Margem de erro: 8 pontos percentuais

Esperança: 41%

Desânimo: 15%

Vergonha: 13%

Medo: 12%

Otimismo: 6%

Ansiedade: 4%

Entusiasmo: 4%

Orgulho: 2%

Nenhum: 1%

NS/NR: 2%

Eleitores do José Sarto (PDT)

Margem de erro: 8 pontos percentuais

Esperança: 28%

Desânimo: 17%

Vergonha: 13%

Medo: 8%

Otimismo: 8%

Ansiedade: 8%

Entusiasmo: 5%

Orgulho: 5%

Nenhum: 2%

NS/NR: 6%

A pesquisa foi realizada pelo instituto Quaest e está registrada no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob protocolo CE-08490/2024. O índice de confiança é de 95%. Os 900 eleitores foram ouvidos de forma presencial em bairros da capital cearense.