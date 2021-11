Sarto busca recursos com bancada federal cearense para políticas de segurança alimentar

O prefeito José Sarto (PDT) inicia nesta semana uma articulação com os deputados federais cearenses para tentar garantir o envio de recursos de emendas parlamentares a serem destinadas a investimentos em segurança alimentar em Fortaleza. A interlocução, de acordo com o chefe do Executivo municipal, será feita com todos os parlamentares, de modo "institucional", assegura.

Em evento sobre a retomada econômica pós-pandemia na Câmara Municipal nesta segunda-feira (8), Sarto falou aos vereadores e pediu que eles também conversem com deputados no mesmo sentido.

"Nós distribuímos 400 mil cestas básicas para a população de Fortaleza, são mil refeições por dia, e tudo isso ainda se mostra insuficiente. É preciso fazer mais", argumentou o prefeito.

A investida será feita, ainda segundo o prefeito, sem levar em consideração questões partidárias. Segundo Sarto, os parlamentares que atenderem ao chamado terão reconhecimento.

"Vou pedir a todos, institucionalmente [...]. Todos os que direcionarem emendas para proteção alimentar em Fortaleza, vou nominar quem deu e quanto deu para fazer justiça; porque sou prefeito de toda Fortaleza, não sou só prefeito do PDT".

O esforço ocorre no período em que emendas parlamentares ao Orçamento do ano que vem estão sendo articuladas em Brasília.

"O senador Chiquinho Feitosa já me garantiu R$ 7 milhões. Já consegui R$ 10 milhões que nós vamos direcionar excusivamente para proteção alimentar da população de Fortaleza", informou.

Fome no Ceará

Levantamento publicado em outubro pelo Diário do Nordeste mostra que o combate à fome tem sido foco tanto de iniciativas no Legislativo como no Executivo cearenses, principalmente desde o início da pandemia de Covid-19. No entanto, propostas, especialmente de geração de renda, ainda aguardam discussão.

Entre as ações, estão a ampliação de benefícios voltados a famílias com crianças, a distribuição de cestas básicas e a isenção em tarifas, como a de energia. Outras medidas ainda aguardam deliberação pelas casas legislativas - inclusive propostas - municipais e estadual - de criação de renda básica.

O número de projetos relacionados ao assunto aumentou desde o início da crise sanitária no Ceará, em março de 2020. A pandemia agravou um quadro que já vinha se consolidando no País: o aumento alarmante de pessoas em situação de extrema pobreza.