Retrospectiva: Relembre cinco fatos políticos que marcaram o ano de 2024 no Brasil

Eleições municipais em todo o Brasil, tensionamento na relação entre o Legislativo e o Judiciário, além da ofensiva contra os envolvidos na tentativa de golpe de 8 de janeiro. O ano de 2024 acumulou momentos históricos no Brasil. Para relembrar alguns desses eventos, o PontoPoder listou cinco fatos políticos marcantes deste ano.

Confira:

Eleições municipais

Realizadas em 6 de outubro, com o segundo turno em 27 de outubro, as eleições municipais deste ano ocorreram sob influência de um novo comando do Governo Federal. Em 2020, o presidente era Jair Bolsonaro (PL). À época, o Brasil enfrentava a pandemia a Covid-19. Já neste ano, o PT retornou ao Palácio do Planalto com o presidente Lula (PT).

Em meio à ascensão da esquerda na presidência da República, foi o PSD quem conquistou o maior número de prefeituras, chegando a 891, das 5,5 mil. O MDB somou 856; o PP, 752; o União Brasil, 591; e o PL, 518. Ao todo, em nono lugar em quantidade de prefeituras, o PT somou 285.

Retrospectiva: Os cinco fatos políticos mais marcantes de 2024 no Ceará

Um dos pleitos mais acirrados — e controversos — foi em São Paulo, onde o atual prefeito, Ricardo Nunes (MDB), disputou a reeleição. Ele precisou superar nomes como Guilherme Boulos (Psol) — com quem foi para o segundo turno —, Tábata Amaral (PSB) e José Luiz Datena (PSDB).

Contudo, mesmo derrotado no primeiro turno, o principal nome da campanha foi o coach Pablo Marçal (PRTB). O comportamento do político, com provocações aos adversários e fake news virou motivo de repúdio dos adversários. Marçal chegou a insinuar que Boulos era usuário de cocaína, criou apelidos para os outros postulantes e expôs a vida pessoal de familiares dos concorrentes. Em um dos momentos de maior tensão do pleito, ele levou uma cadeirada de Datena durante um debate realizado em 15 de setembro.

Legenda: Debate na TV Cultura foi interrompido após a agressão de Datena a Marçal com uma cadeirada Foto: Reprodução/YouTube

Por todo o Brasil, o pleito deste ano foi marcado por episódios de violência política. Conforme levantamento do Observatório da Violência Política e Eleitoral (OVPE), do Grupo de Investigação Eleitoral da Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro (Giel/Unirio), registros de violência referentes ao período entre 16 de agosto (início das campanhas) e 27 de outubro (segundo turno) apontam 328 casos contra lideranças políticas e/ou seus familiares.

STF x Congresso

O ano também foi marcado por diversos embates entre o Supremo Tribunal Federal (STF) e o Congresso Nacional, principalmente envolvendo a execução orçamentária e acusações de que o Judiciário está avançando sobre as prerrogativas dos legisladores.

Em agosto, o ministro do STF, Flávio Dino, suspendeu todas as emendas impositivas apresentadas por deputados e senadores ao Orçamento. A condição imposta pelo ministro para destravar os repasses era que o Legislativo editasse novos procedimentos observando critérios de transparência, rastreabilidade e eficiência. No fim do ano, mesmo após mudanças propostas pelo Congresso, Dino liberou o pagamento das emendas parlamentares, mas ele próprio estabeleceu regras mais rígidas.

Flávio Dino libera pagamento de emendas parlamentares com critérios; entenda
Decisão de Dino sobre emendas parlamentares gera dúvidas e insatisfação entre deputados do Ceará

Conforme mostrou o PontoPoder, a ordem causou insatisfação até mesmo entre aliados do Governo Federal e, segundo parlamentares, atrasou a votação de matérias de interesse do Executivo, como o pacote fiscal.

Ao analisar ações relacionadas ao marco temporal para a demarcação de terras indígenas, decisões do STF também provocaram insatisfações entre os congressistas, que chegaram a articular mudanças na legislação como forma de retaliação à Corte.

Diante das tensões com o Judiciário, o Congresso também intensificou os esforços para viabilizar a votação de mudanças constitucionais para restringir o poder dos magistrados. Em setembro, por exemplo, a Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) da Câmara dos Deputados adiantou a tramitação da PEC 8/2021, que veda decisões monocráticas de ministros do STF.

Combate ao golpe de 8 de janeiro

O STF avançou, ao longo do ano, contra os suspeitos de envolvimento nos atos golpistas de 8 de janeiro de 2023. Em balanço divulgado pela Procuradoria-Geral da República (PGR) no início de dezembro, o número de condenados pelos ministros da Corte chegou a 310, sendo 229 considerados como executores e 81 incitadores. As penas variaram entre 15 e 17 anos de prisão.

Paralelamente, parlamentares bolsonaristas começaram a articular uma possível anistia aos envolvidos. Essa manobra, no entanto, perdeu força em novembro, quando o empresário Francisco Wanderley Luiz, conhecido como "Tio França", tentou realizar um atentado a bomba contra o Supremo Tribunal Federal (STF). Após lançar explosivos na direção do prédio, ele cometeu suicídio na Praça dos Três Poderes.

Legenda: Homem teria tentado entrar com explosivos na sede do STF Foto: Bruno Peres/Agência Brasil

Além do STF, a Polícia Federal também fechou o cerco contra os investigados, realizando operações contra participantes, financiadores e organizadores do ataque golpista. Em novembro, a instituição indiciou o ex-presidente Jair Bolsonaro e ex-integrantes de seu governo por abolição violenta do Estado democrático de Direito, golpe de Estado e organização criminosa. A lista completa chega a 40 nomes.

Ainda no âmbito das investigações desse caso, em 14 de dezembro, o general da reserva Walter Braga Netto foi preso no Rio de Janeiro. Ele é suspeito de ter financiado a tentativa de golpe e teria tentado obter informações sigilosas das investigações.

G-20

Realizada no Brasil pela primeira vez, a cúpula do G20 foi sediada no Rio de Janeiro em novembro deste ano. O evento consolidou o retorno do Brasil como articulador global. Assuntos como sustentabilidade, combate à fome e à pobreza, além de reformas da governança global ganharam destaque nas discussões.

Um dos pontos altos foi o lançamento da Aliança Global contra a Fome e a Pobreza. Inspirada no Fome Zero, a iniciativa tem como objetivo acelerar a erradicação da fome e reduzir desigualdades no mundo.

Saiba o que é o G20, qual o objetivo do evento que acontece no Rio e quais países participam

O evento também foi marcado por tensões geopolíticas, como a guerra na Ucrânia e os conflitos no Oriente Médio. Inclusive, o presidente da Rússia, Vladimir Putin, não compareceu ao encontro por conta do mandado de prisão internacional que pesa contra ele.

No fim do evento, o grupo de países assinou uma declaração final em consenso, após dois anos sem essa unanimidade no G20. O acordo foi considerado por especialistas como importante vitória da diplomacia brasileira ao unir, em um mesmo documento, países como Estados Unidos (EUA), Rússia, China, Argentina e Alemanha.

A articulação do Brasil também foi vista como uma preparação para sediar a 30ª Conferência das Nações Unidas sobre as Mudanças Climáticas (COP30) em 2025. Além disso, o País irá presidir, no próximo ano, o Brics.

Fim da escala 6 x 1

Em novembro, mobilizações trabalhistas ganharam força no Brasil defendendo a redução da jornada de trabalho conhecida como escala 6x1 — em que o trabalhador labora seis dias consecutivos e descansa um. Parte da pressão foi liderada pelo movimento "Vida Além do Trabalho" (VAT), fundado por Rick Azevedo, ex-balconista de farmácia e vereador eleito pelo Psol-RJ.

Discussão sobre fim da escala de trabalho 6x1 deve ficar para 2025, diz Érika Hilton

Diante das mobilizações nas ruas e nas redes sociais, a deputada federal Erika Hilton (PSOL-SP) conseguiu a quantidade suficiente de assinaturas para protocolar a Proposta de Emenda à Constituição (PEC) para reduzir a jornada máxima de trabalho de 44 para 36 horas semanais, divididas em quatro dias de trabalho e três de descanso.

A deputada também se reuniu com representantes do Executivo para garantir o apoio da base governista para a matéria. Mesmo com a quantidade necessária de assinaturas atingida, Erika Hilton irá protocolar a PEC somente em 2025.

