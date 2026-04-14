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Relator da CPI do Crime Organizado pede indiciamento de três ministros do STF

Além de Dias Toffoli, Alexandre de Moraes e Gilmar Mendes, relatório apresentado pelo senador Alessandro Vieira (MDB-SE) pede indiciamento do procurador-geral da República (PGR), Paulo Gonet.

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Redação producaodiario@svm.com.br
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Três ministros do Supremo Tribunal Federal, Dias Toffoli, Alexandre de Moraes e Gilmar Mendes, aparecem lado a lado em retratos individuais com expressões sérias e vestindo togas oficiais. A imagem foca nos rostos dos magistrados em um plano fechado, transmitindo um tom formal e institucional.
Legenda: Ministros Dias Toffoli, Alexandre de Moraes e Gilmar Mendes teriam cometido crimes de responsabilidade segundo relatório da CPI.
Foto: Andressa Anholete e Rosinei Coutinho / STF / Divulgação.

O relatório final da CPI do Crime Organizado, apresentado nesta terça-feira (14) pelo senador Alessandro Vieira (MDB-SE), pede o indiciamento dos ministros do Supremo Tribunal Federal Dias Toffoli, Alexandre de Moraes e Gilmar Mendes e também do procurador-geral da República Paulo Gonet por crimes de responsabilidade.

O texto do relatório ainda precisa ser votado pelos parlamentares que fazem parte da comissão, o que deve acontecer ainda na manhã desta terça, último dia de trabalho da CPI. 

Conforme o relator, os pedidos de indiciamento têm como base condutas como o fato dos ministros não terem se declarado como suspeitos em investigações como a do Banco Master, conflitos de interesse e, no caso do procurador-geral, omissão diante de “indícios relevantes”.

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O senador Alessandro Vieira afirma no documento, ainda, que a CPI teve "flagrante limitação de recursos" e enfrentou "enormes barreiras políticas e institucionais".

Além dos indiciamentos, o relatório também propõe a aplicação de medidas de fortalecimento do combate ao crime organizado, incluindo aumento de pena para lavagem de dinheiro, regulamentação do lobby e criação do Ministério da Segurança Pública.

Pelo rito, se o relatório for aprovado pela maioria dos parlamentares que integram a comissão, o documento será enviado ao Ministério Público Federal e será analisado pela PGR, instância que decidirá se será ou não feita uma denúncia contra os investigados ao STF.

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