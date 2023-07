Reforma Tributária: em Brasília, Elmano defende 'mais recursos' para estados com menor PIB

O governador Elmano de Freitas (PT) conversou, nesta quarta-feira (5), com os deputados federais e senadores cearenses a respeito da Reforma Tributária, proposta que deve ser analisada ainda essa semana pela Câmara dos Deputados. Um dos pontos de interesse dos Estados na discussão é o fim dos incentivos fiscais - hoje prerrogativa das gestões estaduais como forma de atrair empresas - e a compensação por meio do Fundo de Desenvolvimento Regional.

Para o governador, a distribuição de recursos deveria ser feita de forma a combater a desigualdade entre os estados: "quanto menor o PIB do estado, mais recursos".

Elmano de Freitas Governador do Ceará "Defendi a criação do Fundo de Desenvolvimento Regional e a distribuição dos seus recursos, garantindo mais verba para as regiões, historicamente, menos desenvolvidas, como o Nordeste. Quanto menor o PIB do estado, mais recursos. Deste modo, reduzimos as desigualdades regionais e colaboramos para o crescimento de todo o Brasil e não apenas de algumas regiões".

O encontro também teve como tema a liberação dos recursos das emendas de bancada. O governador ressaltou que o relacionamento entre eles e os parlamentares é "o mais institucional possível", estando "acima de qualquer disputa política que temos nos estados".

Elmano deve se encontrar ainda com o ministro das Relações Institucionais, Alexandre Padilha, para tratar do tema. "Vamos solicitar que possam ser liberadas as emendas de bancadas que são importantes, seja para o Governo do Estado, seja para os municípios que são beneficiados com essas emendas", ressaltou.

Padilha teve um encontro, nesta terça-feira (4), com os deputados federais e senadores cearenses, também para tratar das emendas. Segundo o coordenador da bancada cearense em exercício, Mauro Filho (PDT), um dos focos é destravar os recursos para o Hospital da Universidade Estadual do Ceará.

Segundo ele, há R$ 68 milhões em emendas pendentes de liberação para esse fim. "Depois que definimos a estratégia de ação, nós começamos a pontuar e, dentre essas questões, a primeira delas foi, sem sombra de dúvidas, a questão da liberação do dinheiro da construção do hospital da Uece, que vai ser o maior hospital do estado do Ceará", informou.

