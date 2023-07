Ameaça aos incentivos fiscais gera temor nos estados sobre reforma tributária; Elmano reúne bancada

Esta será a pauta central do encontro desta quarta-feira (5) entre o governador Elmano de Freitas (PT) e os parlamentares federais cearenses em Brasília. No País, os governadores estão demonstrando necessidade de aprofundar os diálogos em relação à reforma.

Para compensar as perdas, entretanto, o mecanismo criado é o chamado Fundo de Desenvolvimento Regional (FDR) por meio do qual estados e municípios seriam remunerados e esses recursos poderiam também ser repassados a empresas beneficiadas que já têm contratos assinados.

A proposta, em princípio, pode parecer suficiente para resolver a questão. Entretanto, há dois problemas centrais no debate: o valor global do fundo e os critérios de distribuição dos recursos. Essas duas questões precisarão ser resolvidas no debate no Congresso.