Quem é Nahuel Medina, assessor de Pablo Marçal acusado de agredir marketeiro de Nunes após debate

Nahuel Medina, integrante da equipe de Pablo Marçal, candidato à Prefeitura de São Paulo, foi o autor de uma agressão contra o marqueteiro Duda Lima em debate no Grupo Flow na noite de segunda-feira (24). Lima trabalha para a campanha do prefeito Ricardo Nunes (MDB) e saiu do local com o rosto ensanguentado após a agressão.

Medina se apresenta nas redes sociais como diretor cinematográfico de Marçal. Ele cita ser da cidade uruguaia de Montevidéu. Atualmente, mora na cidade de Confresa, em Mato Grosso.

Videomaker da campanha à Prefeitura encabeçada pelo ex-coach, Nahuel Medina tem acompanhado o candidato e feito registros em vídeo, publicados como parte do material utilizado pela candidatura.

Dados da Justiça Eleitoral apontam que ele recebeu R$ 230 mil da campanha de Marçal para a "produção de programas de rádio, televisão ou vídeo", segundo aponta publicação do jornal O Globo.

Após a agressão, o videomaker exibiu uma série de machucados na própria mão, todos supostamente deixados após o soco desferido contra Duda Lima. "Eu só me defendi instintivamente", escreveu ele em Stories do Instagram. Imagens da agressão mostram o momento nos bastidores do debate.

Segundo Marçal, o membro da equipe dele teria sido agredido antes de dar o soco. "Ele avançou, agrediu o integrante da minha equipe e ele na reação acabou desferindo um soco contra ele. Infelizmente, as pessoas estão sem esse equilíbrio emocional na nossa sociedade, é o que eu falo todos os dias, que a gente precisa de ensinar, desde a base no ensino público, a inteligência socioemocional", argumentou o candidato.

Legenda: Nahuel Medina registrou ferimentos que teriam ficado na mão após a agressão Foto: reprodução/Instagram

Marçal foi expulso do debate durante as considerações finais após afirmar três vezes que o prefeito Ricardo Nunes seria preso. Antes disso, Marçal teria driblado regras que impediam apelidos pejorativos contra rivais.