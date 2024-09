Assessor de Pablo Marçal agride marqueteiro de Nunes com soco após candidato ser expulso de debate

O ex-coach e empresário Pablo Marçal (PRTB) foi expulso do oitavo debate entre os candidatos à prefeitura de São Paulo, na noite desta segunda-feira (23). Um integrante da equipe do candidato também agrediu o marqueteiro do atual prefeito Ricardo Nunes (MDB). As informações são do Globo.

Embora tenha mantido um tom mais moderado, o prefeiturável chamou o candidato a releição diversas vezes de "bananinha". O programa tinha como regra a proibição de apelidos pejorativos. O áudio do candidato chegou ser cortado e Marçal debateu com Carlos Tramontina, moderador do evento, que o expulsou da atração.

Veja vídeo

Marçal foi convidado a se retirar durante as considerações finais, faltando dez segundos para a conclusão do evento. O candidato prometeu, que caso eleito, iria "prender" o atual chefe do executivo paulista. O ex-coach citou ainda a investigação da máfia das creches. Ao sair do estúdio, o mediador do debate criticou a atitude do candidato.

O ex-coach teria adotado "o projeto de sair fazendo tudo aquilo que ele não de agressão e desrespeito durante o debate". "Ele claramente usou o tempo final na expetativa que isso fosse ser o fecho do debate sem nenhuma responsabilização ou consequência", explicou.

Ao se retirar do local, foi registrado uma grande confusão com seguranças e assessores invadindo o estúdio. Duda Lima, marqueteiro de Nunes, teria sido atingido com um soco de Nahuel Medinam, um assessor de Marçal. O profissional teria sido atingido após pedir licença ao assessor, segundo reportou ao Globo Leandro Narloch, chefe de comunicação de Marina Helena (Novo).

"E aí esse rapaz deu um soco no Duda Lima, do nada. Ele ficou sangrando, com o rosto pingando sangue no chão", disse.

Ao Flow, canal que veiculava o debate, Guilherme Boulos (PSOL) também confirmou que Lima foi agredido por um assessor de Marçal.

O que diz Marçal

Marçal informou na saída do estúdio afirmou que seu funcionário foi agredido pela equipe do adversário. "Ele (Duda) avançou, agrediu o integrante da minha equipe e ele na reação acabou desferindo um soco contra ele. Infelizmente, as pessoas estão sem esse equilíbrio emocional na nossa sociedade, é o que eu falo todos os dias, que a gente precisa de ensinar, desde a base no ensino público, a inteligência socioemocional", disse.

O ex-coach ainda afirmou que o marqueteiro foi atendido por profissionais de sua equipe. "Quem tratou o Duda Lima foi o enfermeiro da minha equipe. O enfermeiro da minha equipe que tratou ele, só pra vocês saberem. Então é o seguinte, péssimo debate", criticou.

Cadeirada em debate

Essa não é a primeira confusão que o ex-coach se envolve em debates. Em 15 de setembro, o candidato e apresentador de TV José Luiz Datena (PSDB) agrediu Pablo Marçal (PRTB) durante o debate à Prefeitura de São Paulo realizado pela TV Cultura.

O momento foi o ápice da hostilidade que já escalava ao longo da programação, com trocas de acusações entre os candidatos. E certo momento, Pablo Marçal citou uma denúncia de assédio sexual contra o ex-apresentador e perguntou a Datena quando ele pararia com a "palhaçada" e desistiria da candidatura. Logo em seguida, ele foi atingido com uma cadeira.

Marçal deu entrada no Hospital Sírio-Libanês e apareceu no dia seguinte com um braço imobilizado. O boletim médico mostrou que o ex-coach teve traumatismo na região do tórax à direita e no punho direito, sem maiores complicações associadas.

No dia seguinte, ele teve alta hospitalar. Dali, seguiu ao Instituto Médico Legal (IML), onde passou por exame de corpo delito. Marçal também registrou um boletim de ocorrência por lesão corporal e injúria contra Datena.