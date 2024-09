Governador e ministro do STF estavam em festa de Gusttavo Lima em iate na Grécia

O governador de Goiás, Ronaldo Caiado, foi identificado como um dos passageiros do avião que levava para a Grécia o cantor Gusttavo Lima e o casal José André Neto (dono da casa de apostas Vai de Bet) e Aislla Sabrina Rocha, que atualmente estão foragidos da Justiça. A viagem ocorreu no início do mês e tinha como destino a famosa ilha de Mykonos, onde os passageiros, incluindo o ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), Kassio Nunes Marques, celebraram o aniversário do cantor a bordo de um iate de luxo avaliado em R$ 1 bilhão. As informações são da colunista Bela Megale, do jornal O Globo.

O Tribunal de Justiça de Pernambuco determinou nesta segunda-feira (23) a prisão do cantor Gusttavo Lima. O artista é suspeito de ter ajudado o casal José André e Aislla a fugir após terem a prisão decretada na Operação Integration, que apura crimes relacionados a jogos de azar.

O casal teve a prisão decretada no início do mês, enquanto estavam na Grécia. Seus nomes constavam na lista de passageiros do voo de ida. A aeronave retornou ao Brasil no dia 8 de setembro, mas o casal não embarcou no voo de volta.

"Esses indícios reforçam a gravidade da situação e a necessidade de uma investigação minuciosa, evidenciando que a conivência de Nivaldo Batista Lima com foragidos não apenas compromete a integridade do sistema judicial, mas também perpetua a impunidade em um contexto de grave criminalidade. É fundamental ressaltar que, independentemente de sua condição financeira, ninguém pode se furtar à Justiça", afirmou a juíza Andrea Calado da Cruz, do Tribunal de Justiça de Pernambuco.

GOVERNADOR E MINISTRO SE PRONUNCIARAM

O governador Ronaldo Caiada afirmou que é amigo do cantor e viajou a convite do artista. Ele disse que “não sabia das investigações e nem teria como saber” e que “não conhecia nenhum dos demais citados nas investigações”.

Já o ministro Kassio Nunes Marques informou que estava em Roma para "compromisso acadêmico" e que "como estava perto, passou para cumprimentar o cantor, que é amigo dele, por ocasião do aniversário". Convidados afirmaram que o ministro não se hospedou no iate e que ele teria ficado em outro barco ancorado na ilha grega