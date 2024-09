Gusttavo Lima celebra 35 anos em iate de luxo com diária de R$ 1,2 milhão

O cantor Gusttavo Lima celebra 35 anos, nesta terça-feira (3), e escolheu Mykonos, na Grécia, como destino para comemorar a data. Ele está acompanhado da esposa, Andressa Suita, e alugou o iate de luxo Project X para se hospedar.

O casal tem publicado vídeos e fotos a bordo do iate, que tem diárias a partir de 200 mil euros, o equivalente a R$ 1,2 milhão, conforme o site Yacht Charter Fleet. Para compra, o superiate é vendido a partir de 160 milhões de euros, ou mais de R$ 993 milhões.

A embarcação conta com decks em cascata, um grande deck aberto de popa com piscina e uma estrutura única em forma de 'X' no meio da embarcação, além de uma piscina com paredes de vidro, uma jacuzzi privada, uma piscina de spa com vista para o deck. A embarcação acomoda até dez pessoas.

Legenda: Gusttavo Lima publicou fotos a bordo do iate de luxo Foto: Reprodução/Instagram

O iate escolhido por Gusttavo Lima também tem elevador de vidro, sete cabines de hóspedes, uma suíte VIP e até mesmo um ginásio iluminado no terraço.

Vale lembrar que, em 2020, o cantor sertanejo comprou o iate Lady Laura IV de Roberto Carlos. A embarcação, um Motor Yacht Falcon 115, tinha sido colocada à venda em agosto de 2019 por R$ 25 milhões.