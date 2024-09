Marçal admite que não precisava de ambulância após cadeirada: 'Dava pra ir correndo ao hospital'

Candidato à Prefeitura de São Paulo, Pablo Marçal (PRTB) aparece em vídeo conversando com apoiadores sobre o episódio de agressão que viveu durante debate eleitoral, dizendo que a ambulância que o levou ao Hospital Sírio-Libanês, na capital paulista, era desnecessária.

O episódio narrado é referente à "cadeirada" cometida pelo adversário José Luiz Datena (PSDB) no último domingo (15). Logo após, a equipe de Marçal divulgou vídeos nas redes sociais em que o candidato aparecia em uma ambulância, de olhos fechados, com uma máscara de oxigênio.

"Eu não precisava daquela ambulância lá. Eles queriam fazer uma cena, esse povo aí. Dava para ir correndo para o hospital. Não era insuportável. Só que aqui está o segredo: cadeirada é o de menos do que a gente está sofrendo desses caras. Eu tomo mais dez dessas por semana se for o caso. Mas não arrego. Eu dava conta de segurar aquela cadeira, eu dava conta de agredir aquele cara, eu dava conta de tudo, mas eu fiz questão de levar, para sentir mesmo, de verdade, para mostrar", relata o candidato a uma mulher não identificada.

O vídeo com essa declaração foi gravado durante um evento na quarta-feira (18) em uma pizzaria na capital paulista, segundo o G1. Até a publicação, a equipe de Marçal não se pronunciou sobre a afirmação.

A "cadeirada"

O episódio de agressão ocorreu durante o debate promovido pea TV Cultura. Foi o ápice da hostilidade que já escalava ao longo da programação, com trocas de acusações entre os candidatos. E certo momento, Pablo Marçal citou uma denúncia de assédio sexual contra o ex-apresentador e perguntou a Datena quando ele pararia com a "palhaçada" e desistiria da candidatura. Logo em seguida, ele foi atingido com uma cadeira.

Marçal deu entrada no Hospital Sírio-Libanês e apareceu no dia seguinte com um braço imobilizado. O boletim médico mostrou que o ex-coach teve traumatismo na região do tórax à direita e no punho direito, sem maiores complicações associadas.

Já na segunda-feira (16), ele teve alta hospitalar. Dali, seguiu ao Instituto Médico Legal (IML), onde passou por exame de corpo delito. Marçal também registrou um boletim de ocorrência por lesão corporal e injúria contra Datena.