Qual o papel das pesquisas eleitorais nas eleições municipais?

Com a aproximação do pleito de outubro, as pesquisas têm sido as responsáveis por revelar o retrato do momento eleitoral nas cidades brasileiras. No Ceará, o instituto Inteligência em Pesquisa e Consultoria (Ipec) será o contratado da TV Verdes Mares Cariri para demonstrar o cenário de Juazeiro do Norte.

No berço eleitoral de Padre Cícero, o prefeito Glêdson Bezerra (Podemos) tenta quebrar a tradição do município de não reeleger um prefeito, sendo o primeiro a alcançar o feito e emplacar dois mandatos consecutivos na história da Cidade.

Em paralelo, candidaturas de oposição — como a de Fernando Santana (PT), Sued Carvalho (UP) e Lino Alves (PCO), tentam manter o rito vivo, pelo menos nesta disputa eleitoral.

Metodologia da pesquisa

Para aferir a intenção de voto do eleitor juazeirense nesse momento da campanha, em que os atos na rua e a propaganda eleitoral no rádio e na TV já começaram, a pesquisa entrevista um grupo de eleitores, com base em critérios estatísticos, que representem o total dos votantes na Cidade. Esse grupo é chamado de "amostra" e é definido com base em dados do Censo de 2022 do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua (PNADC) de 2023; e do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) de 2024. É o que explica a CEO do Ipec, Márcia Cavallari.

Aplicação da pesquisa

A partir dos dados da população e de eleitorado, é possível selecionar os locais do município para a aplicação das entrevistas de uma forma que o público entrevistado represente os dados eleitorais e demográficos do município. Ou seja, proporcionais à idade, sexo, escolaridade, e renda dos eleitores,

"A primeira etapa é selecionar os locais da cidade onde serão realizadas as entrevistas. Isso é feito a partir de um critério estatístico de sorteio com base na proporcionalidade proporcional ao tamanho (PPT). O IBGE mapeia a cidade em setores censitários, cada setor tem um conjunto de quarteirões. Em cada conjuntinho desse, a gente tem a população que reside neles. Com base no Censo de 2022, nós selecionamos os locais e os entrevistadores se deslocam para esses locais do mapa, e eles têm que entrevistar pessoas que residam ali de acordo com as características do eleitorado. Então, se o eleitorado tem mais mulher que homem, vai ter mais mulher (entrevistadas), com divisão por faixa etária, ocupação, grau de escolaridade", ressalta Cavallari.

Por isso, segundo ela, os estudos revelam um retrato do momento, e não o resultado das urnas, mostrando as mudanças no desempenho dos candidatos no decorrer da campanha, por exemplo.

"O objetivo da pesquisa eleitoral, quando é feita para divulgação, é informar a população sobre o atual cenário. (...) Muitas vezes, há expectativas que a pesquisa acerte o resultado da eleição. Mas o papel da pesquisa não é esse, é mostrar ao longo da campanha eleitoral as mudanças que vão ocorrendo. Somente com as pesquisas eleitorais você fica sabendo quais são as candidaturas que começaram lá embaixo e cresceram durante a campanha, as que começaram na frente e terminaram lá atrás" Márcia Cavallari CEO do Ipec

"Ela conta a história da eleição. E por que ela não tem esse papel de acertar o resultado? Porque entre a pesquisa e o voto do eleitor, há muitas variáveis. Ele pode mudar de opinião, ele recebe novas informações, ele vê o último debate, troca mensagens nas redes sociais", complementa, explicando que é pergunta a intenção de voto.

Nível de confiança

Os cálculos matemáticos da pesquisa são responsáveis por definir o nível de confiança do estudo, que, no caso do Ipec, é de 95% estimado.

"Trabalhamos com coeficiente de confiança de 95%", ressaltou Cavallari.