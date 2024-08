Eleições 2024 em Juazeiro do Norte: veja quem são os candidatos e entenda a disputa pela prefeitura

Terra de Padre Cícero e terceiro maior colégio eleitoral do Ceará, Juazeiro do Norte se prepara para mais uma disputa pelo comando da Cidade sem nunca ter reeleito um prefeito. Tradição ou coincidência, o fato histórico é visto com otimismo por alguns e tabu a ser superado por outros.

Na eleição deste ano, três candidaturas estão postas no município-polo do Cariri cearense. Duas delas, inclusive, polarizam o cenário eleitoral, dividindo o pleito entre aqueles que pretendem alcançar feito histórico e reeleger um gestor pela primeira vez e os que querem que a tradição continue, a fim de emplacar um novo nome no comando da Prefeitura juazeirense. São elas: a do prefeito Glêdson Bezerra (Podemos) e de Fernando Santana (PT).

A rivalidade entre as duas postulações, no entanto, não é casualidade. De um lado, a máquina da gestão municipal, que conta com o apoio de partidos e lideranças de oposição ao Governo do Ceará para tentar manter Bezerra na Prefeitura. Do outro, o grupo governista que conseguiu reunir um arco de aliança partidário até maior do que a do governador Elmano de Freitas (PT) e grupos locais em prol de Santana.

Além delas, a UP emplacou uma candidatura histórica na Cidade ao lançar pela primeira vez uma mulher trans na disputa, a professora e historiadora Sued Carvalho. Ela, inclusive, é a presidente estadual da legenda.

Os nomes foram homologados em convenções partidárias, realizadas nos dois últimos fins de semana. Inclusive, na última segunda-feira (5), último dia para oficialização das postulações, a Federação Psol/Rede retirou a pré-candidatura de Germano Lima para se juntar à coligação de Santana. A decisão foi tomada por maioria dos votos, uma vez que a Rede tinha a maioria do diretório e defendia a união.

Com o fim das convenções, os partidos têm até o dia 15 para solicitar o registro de seus candidatos à Justiça Eleitoral.

Candidatos à Prefeitura de Juazeiro do Norte

Glêdson Bezerra (Podemos)

Natural de Juazeiro do Norte, Glêdson Lima Bezerra é formado em Direito e policial civil licenciado. Iniciou a carreira política em 2008, quando foi eleito vereador da Cidade pela primeira vez pelo PTB. Seguiu na vereança pelo partido pelos dois pleitos seguintes, mudando de legenda em 2016, quando conquistou mais um mandato na Câmara Municipal. Naquele pleito, foi o parlamentar mais votado da Casa, com 4.365 votos.

Legenda: Convenção que oficializou nome do prefeito Glêdson Bezerra para a disputa ocorreu no dia 20 de julho Foto: Reprodução/Instagram Glêdson Bezerra

Em 2020, disputou pela primeira o mandato na Prefeitura, já pelo Podemos, com apoio do então deputado federal Capitão Wagner, mas com uma postura de independência em relação ao Governo Federal, à época presidido por Jair Bolsonaro (atualmente no PL). Na ocasião, Bezerra conseguiu ser eleito com 38,18% dos votos válidos, derrotando o então prefeito Arnon Bezerra (no PTB à época) — que contava com o apoio do então governador Camilo Santana (PT) e ficou em segundo lugar na eleição, com 36,20% da preferência do eleitorado.

À época, ele compôs a chapa com Giovanni Sampaio, então vice-prefeito que rompeu com Arnon na disputa. Em outubro do ano passado, o vice anunciou, mais uma vez, ruptura com o atual gestor e seguiu aliado do Governo Estadual. Agora, Glêdson irá buscar a reeleição com apoio de lideranças de oposição ao grupo governista, como o ex-ministro Ciro Gomes, Capitão Wagner e Carmelo Neto. Sua coligação é formada pelo Podemos, União Brasil, PDT, PL, PP e PSDB/Cidadania. O vice na chapa é Tarso Magno, suplente de deputado federal pelo PP.

Fernando Santana (PT)

Nascido em Juazeiro do Norte, Fernando Matos Santana é formado em Administração de Empresas e iniciou na vida pública na área de gestão, em secretarias de governos municipais, como a de Esportes e Juventude de Barbalha, antes de disputar um cargo eletivo. Foi no município vizinho ao que nasceu, inclusive, que disputou um cargo majoritário pela primeira vez, o de prefeito de Barbalha, em 2016, pelo PT — legenda na qual iniciou a militância política.

Legenda: Convenção que oficializou o nome de Fernando Santana para a disputa ocorreu no dia 3 de agosto Foto: Reprodução/Instagram Fernando Santana

Lá, ele foi lançado como candidato à sucessão do então prefeito Zé Leite (PT), que estava finalizando o segundo mandato, e do grupo governista do Estado, à época sob o comando de Camilo Santana. Todavia, ficou em segundo na eleição, sendo vencido pelo engenheiro Argemiro Sampaio (à época no PSDB), que recebeu 49,44% dos votos válidos. Depois disso, concorreu ao cargo de deputado estadual em 2018, ano em que foi eleito pela primeira vez. Em 2022, foi reeleito.

Agora, ele vai disputar a Prefeitura de Juazeiro do Norte com a maior coligação do pleito até o momento e de lideranças políticas nacionais, como o ministro Camilo Santana e o presidente Lula (PT), e locais, como o governador Elmano de Freitas e os ex-prefeitos Raimundão (MDB) e Dr. Santana (PT), entre outros. A coligação é formada pela Federação PT/PV/PCdoB, PSB, PSD, MDB, Avante, Agir, Republicanos, Mobiliza, Solidariedade, PRD, PRTB e Federação Psol/Rede. A vice na chapa é a assistente social Maricele Macedo (MDB), ex-primeira-dama do município, esposa do ex-prefeito Raimundão.

Sued Carvalho (UP)

Natural de Juazeiro do Norte, Sued Carvalho é graduada em História, professora e historiadora. Aos 28 anos, assumiu o comando do diretório estadual da Unidade Popular (UP), partido fundado em 2016 como alternativa para militantes insatisfeitos com partidos de esquerdas existentes. A legenda, todavia, só foi homologada em 2019 pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE), após coleta de mais de um milhão de assinaturas em todo o País.

Legenda: Convenção que oficializou nome de Sued Carvalho para a disputa ocorreu no dia 4 de agosto Foto: Reprodução/Instagram Sued Carvalho

Sued Carvalho, inclusive, é a primeira mulher trans a assumir a direção de uma agremiação partidária no Ceará. Em 2022, ela concorreu pela primeira vez a um cargo eletivo, quando candidatou-se a deputada federal. A sigla, no entanto, não atingiu o quociente eleitoral para emplacar um nome na Câmara dos Deputados. No pleito, ela recebeu 2.140 votos.

Em convenção realizada no domingo (4), a UP oficializou a candidatura de professora, que também é a primeira mulher trans a disputar o Executivo Municipal de Juazeiro do Norte. Em uma chapa pura, ela terá o estudante de Jornalismo Levi Rabelo (UP) como postulante a vice-prefeito na eleição.

Um quase segundo turno

Neste ano, o município de Juazeiro do Norte por pouco não passou a ter segundo turno. Mesmo com uma campanha de pré-candidatos e lideranças locais por novas filiações, os 200 mil eleitores necessários não foram alcançados. O município tem 198.133 pessoas aptos a votar no pleito de outubro.