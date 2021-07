Presidente Jair Bolsonaro visitará o Ceará no próximo dia 13 de agosto

O presidente Jair Bolsonaro (sem partido) anunciou, nesta terça-feira (27), que visitará os municípios de Juazeiro do Norte e Crato, no Ceará, no próximo dia 13 de agosto. Ele fará a entrega de 1,8 mil casas do Programa Verde e Amarela.

Bolsonaro fez o anúncio em vídeo ao lado do ministro do Desenvolvimento Regional, Rogério Marinho. "Obrigado por mais essa oportundade de estarmos juntos fazendo o que a população brasileira quer, que é entregar sua casa própria. Seu governo está entregando quase um ilhão de residências em dois anos e meio, o que mostra o compromisso com quem precisa", disse Marinho.

Bolsonaro no Ceará

Em fevereiro deste ano, o presidente esteve no Ceará, nos municípios de Tianguá e Caucaia, para a assinatura da retomada e vistoria de obras viárias.

À época, a visita causou polêmica devido às aglomerações provocadas pelo presidente. Ele chegou a ser criticado pelo governador Camilo Santana (PT), que não compareceu à agenda presidencial.

Em resposta, Bolsonaro criticou a adoção de medidas rígidas pelos governadores e prefeitos. À época, o Brasil estava prestes a enfrentar a segunda onda da pandemia da Covid-19.