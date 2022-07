Presidente do PDT Ceará diz que Izolda está em diálogo com Camilo e que espera reaproximação

Presidente do PDT no Ceará, o deputado federal André Figueiredo disse, neste domingo (24), que espera uma aproximação da governadora Izolda Cela (PDT) com a campanha do ex-prefeito Roberto Cláudio ao Governo do Estado.

A gestora perdeu a disputa para o ex-prefeito na eleição interna da sigla que indicaria o nome do PDT ao Palácio da Abolição. O PDT homologa a candidatura ao governo neste domingo (24).

De acordo com o dirigente, Izolda "está em diálogo com o ex-governador Camilo" e foi convidada para a convenção do partido. Uma provável ausência seria "compreendida".

"Não necessariamente a gente precisa ser da situação para ganharmos uma eleição", disse o deputado.

Em âmbito nacional, a governadora não compareceu à convenção do PDT que homologou a candidatura de Ciro Gomes à presidência da República na última quarta-feira (20).

"A Izolda foi convidada, seria uma honra ela participar, mas compreendemos caso ela não participe. Ela está em diálogo com o governador Camilo e nós esperamos que, ao final de tudo, todo mundo volte a contar em todo esse grupo", afirmou Figueiredo.

Aliança

André Figueiredo e Carlos Lupi, presidente nacional do PDT, ainda discursam em torno da possibilidade de composição nacional com o PT, apesar de declarações públicas de rompimento nos últimos dias.

A convenção que homologa o nome de Roberto Cláudio, neste domingo (24), por exemplo, não faz a indicação de uma candidatura ao Senado em oposição ao ex-governador Camilo.

"Sempre temos a esperança que o próprio Camilo refleita e veja que o caminho melhor é evitar essa separação, mas caso não seja possível nós vamos disputar democraticamente quem vai ser o próximo governador do Ceará", declarou o deputado federal.

Lupi também reforçou o desejo da composição e disse que vai trabalhar para que o ex-governador integre a chapa de Roberto Cláudio, com o nome para o Senado.

"Ele é o nosso candidato ao Senado, só depende dele, se ele não quiser o nosso voto, não podemos fazer nada. (...) Vou trabalhar até a última hora com essa vontade, com essa decisão de ter Camilo (candidato a) senador na chapa de Roberto Cláudio", disse.