Presidente da AL-CE repudia fala de violência de deputado; Cavalcante diz que usou 'jargão policial'

O presidente da Assembleia Legislativa do Ceará (AL-CE), deputado Evandro Leitão (PDT) manifestou repúdio às falas do deputado Delegado Cavalcante (PL), ditas durante um discurso nos atos do 7 de Setembro, em Fortaleza. O parlamentar bolsonarista afirmou que o Presidente da República ganharia as eleições "à bala" se, no seu entendimento, houvesse fraude nas urnas.

Do grupo de oposição ao Governo Federal, Evandro disse que a fala do Delegado Cavalcante tinha "tom de ameaça" e atenta "contra as instituições e a legimitimidade do processo eleitoral e a democracia". "Lamento tais manifestos e informo que a Assembleia Legislativa tomará as devidas providências cabíveis, quando representada for", disse ainda o parlamentar que preside a Casa.

Em nota, o parlamentar disse que fez uso de expressão própria do jargão policial. "Através de jargão policial, manifestei a minha revolta devido a certos problemas que ainda assolam o Ceará"

O Delegado Cavalcante disse ainda que sua fala foi utilizada para "impor uma interpretação duvidosa, gerando desinformação". "O fato é que uma mera expressão da minha atividade, pois o sangue de um Delegado de Polícia corre em minhas veias, foi utilizada para impor uma interpretação duvidosa, gerando desinformação e, é óbvio, um momento oportuno para que outros candidatos disto se aproveitem".

Aliado desaprova fala

Aliado de Delegado Cavalcante, o deputado André Fernandes (PL) criticou a fala do colega parlamentar. Através das redes sociais, Fernandes afirmou que "não tinha ciência sobre o discurso" de Cavalcante.

"Infelizmente por um discurso impensado e aparentemente eleitoreiro, apenas um falou em ganhar na bala", completou.

Compromisso entre TRE e partidos

Na última terça-feira (6), O Tribunal Regional Eleitoral do Ceará (TRE-CE) firmou um termo de compromisso com partidos políticos para o combate à desinformação e notícias falsas durante a campanha eleitoral no Estado.

Na ocasião, o presidente Evandro Leitão afirmou que vê "com preocupação" o cenarío da disputa ao Executivo cearense e ressaltou a importância do acordo firmado junto aos partidos. A solenidade ocorreu no Salão Nobre da AL-CE.

Em nota sobre o discurso de Delegado Cavalcante no dia 7 de setembro, o Tribunal afirmou que "lamenta a postura do candidato e reforça a confiabilidade do processo eletrônico de votação. O tribunal conclama candidatos e sociedade para uma campanha que não estimule a violência".