Prefeitura de Russas é alvo de operação do MPCE por suposta fraude em contratos

A Prefeitura de Russas está sendo alvo de investigação do Ministério Público do Ceará (MPCE) por supostas fraudes em contrato de compra de materiais e contratação de serviços durante a pandemia de Covid-19. A operação Mascarados começou, na manhã desta terça-feira (23), liderada pelo Grupo Especial de Combate à Corrupção (Gecoc).

Os alvos são suspeitos por crimes de peculato, lavagem de dinheiro, falsidade ideológica e associação criminosa.

A Prefeitura de Russas informou que o contrato investigado é referente ao ano de 2020, que ocorreu durante a gestão passada. "A atual gestão informa ainda que sequer foi notificada pelo MPCE e se coloca à disposição das autoridades", acrescentou.

Conforme o coordenador do Gecoc e promotor de Justiça, Flávio Bezerra, a investigação apura um contrato superior a R$ 3,3 milhões com uma entidade do terceiro setor, que deveria garantir a entrega de mais de 80 mil máscaras e outros insumos de serviços de saúde.

Flávio Bezerra Promotor de Justiça "Todavia, os indícios demonstraram suspeita de que parte das mercadorias e serviços declarados não foram efetivamente realizados, gerando possível enriquecimento ilícito dos investigados".

Ao todo, com o apoio da Polícia Civil, foram cumpridos cinco mandados de busca e apreensão em Fortaleza e Pacajus contra uma entidade sem fins lucrativos, um ex-secretário de Saúde do Município e duas empresas de confecção.

Investigações de supostas fraudes

A investigação detalha a suspeita de desvio de dinheiro da saúde municipal e o registro de gastos excessivos e desproporcionais.

"Apurou-se a realização de transações financeiras suspeitas entre parte dos investigados, indicando a suposta intenção de ocultar os valores desviados dos cofres municipais", acrescentou o MPCE.

Legenda: Objetos apreendidos durante a operação do MPCE com apoio da Polícia Civil Foto: Divulgação/MPCE

A entidade que é alvo da ação, segundo o Ministério Público, pode ter contribuído com as fraudes por declarar mercadorias e serviços que não foram adquiridos de fato, possibilitando o superfaturamento do contrato com a Prefeitura de Russas.

A operação

A operação Mascarados faz referência à discrepância entre o valor do contrato e os materiais adquiridos, como a máscara de proteção contra o novo coronavírus.

O MPCE investiga não só a Prefeitura de Russas, como a entidade sem fins lucrativos.