Prefeitos de Choró e de Senador Sá, no Ceará, são diplomados nesta segunda-feira (23)

A Justiça Eleitoral realizou, nesta segunda-feira (23), a diplomação dos prefeitos eleitos em Choró e em Senador Sá. Assim, Paulinho (PSB) e Sabrina do Bel (PP), respectivamente, tornaram-se aptos a tomar posse dos cargos nos municípios.

As cerimônias aconteceram nas câmaras municipais. "Essa conquista não é só nossa — é de cada pessoa que caminhou junto, apoiou e fez parte dessa jornada. Recebemos essa diplomação com responsabilidade, gratidão e o compromisso de trabalhar com dedicação e transparência", disse o recém-empossado prefeito de Choró, em postagem nas redes sociais.

Sabrina também compartilhou registros da diplomação nas redes sociais, ao lado de familiares e amigos. Ambos foram eleitos no dia 1º de março em eleição suplementar.

Veja também PontoPoder Quem ganhou a eleição suplementar para Prefeitura de Senador Sá? PontoPoder Quem ganhou a eleição suplementar para Prefeitura de Choró?

Os candidatos Cimar (PSB), de Choró, e Professora Maria Costa (PP), de Senador Sá, também foram escolhidos vice-prefeitos na ocasião e diplomados nesta segunda.