Prefeitos Ceará 2023 reúne políticos e especialistas em gestão para discutir inovação e sustentabilidade

O Centro de Eventos do Ceará será palco da 11ª edição do Seminário de Gestores Públicos - Prefeitos Ceará 2023, nos dias 6 e 7 de junho. Com o tema "Inovação e Sustentabilidade: Novos Caminhos para a Gestão", o seminário abordará temas como tecnologia, sustentabilidade e eficiência na gestão pública, oferecendo insights e soluções para os desafios enfrentados na área administrativa.

Com uma expectativa de 1.000 participantes, incluindo inscritos na programação de inovação, expositores, visitantes e fornecedores, o evento contará com expositores de 07 estados: Bahia, Ceará, Piauí, Paraná, Rio Grande do Norte, Santa Catarina, São Paulo e Distrito Federal.

A programação técnica do evento será composta por 06 painéis sobre: ​​"Gestão Pública Eficiente e o Desenvolvimento Sustentável", "Inovação na Gestão Pública", "Financiamento da Saúde", "Recursos Financeiros", "Gestão Pública e Primeira Infância". Além disso, haverá palestras voltadas para a área ambiental, com temas como saneamento, tecnologia, responsabilidade social, emendas impositivas e gestão bem avaliada.

Presenças

Os painéis contarão com a participação do Secretário Executivo do Ministério das Cidades (MCID), Hildo Rocha; do Diretor do Fundo Nacional da Saúde, Dárcio Guedes Júnior; da Secretária de Saúde do Estado do Ceará, Tânia Mara; da Superintendente Estadual do Banco do Nordeste no Ceará, Eliane Libânio Brasil de Matos; e do Executivo Sênior do Banco de Desenvolvimento da América Latina (CAF), José Rafael Neto,.

Nesta edição, já temos a confirmação da presença do Governador do Ceará, Elmano de Freitas; Valdomiro Távora, Presidente do Tribunal de Contas do Estado do Ceará (TCE); Manuel Pinheiro, Procurador-Geral de Justiça do Ceará; Edilberto Carlos Pontes, Presidente do Instituto Rui Barbosa (IRB); Paulo Henrique Saraiva Câmara, Presidente do Banco do Nordeste; Júnior Castro, Presidente da Associação dos Municípios do Ceará (APRECE); e Toim Braga, Presidente da União dos Vereadores do Ceará (UVC).

Para o Presidente da APRECE, Júnior Castro, é importante que todos os gestores participem do evento. "O seminário é uma oportunidade única para os gestores municipais trocarem experiências, conhecerem boas práticas e discutirem os desafios enfrentados na administração pública. Além disso, o evento oferece um ambiente propício para o estabelecimento de parcerias e networking".

A participação no evento é gratuita, bastando apenas fazer as inscrições no site https://gestorespublicosce.com.br/. O evento é uma promoção da Associação dos Municípios do Estado do Ceará (APRECE), do Diário do Nordeste e do Instituto Future, realizado pela Prática Eventos, com o apoio institucional do Instituto Rui Barbosa (IRB), do Tribunal de Contas do Estado do Ceará (TCE-CE), do Instituto Plácido Castelo (IPC) e da União dos Vereadores do Ceará (UVC).

Programação completa

PROGRAMAÇÃO - 6 DE JUNHO

8h às 10h

Credenciamento

Momento de Networking e visitação aos stands

10h às 12h

Abertura do Seminário com a presença de autoridades

Palestra Magna

Palestrante: Elmano de Freitas

Governador do Estado do Ceará

12h às 14h

Intervalo para almoço

14h às 15h

Palestra

15h às 16h20

Painel 01: Gestão Pública Eficiente e o Desenvolvimento Sustentável

16h20 às 16h50

Palestra: Ambiental Ceará: novas histórias para o saneamento com tecnologia e responsabilidade social

16h50 às 18h20

Painel 02 – Inovação na Gestão Pública

18h20 às 20h

Momento de Networking e visitação aos stands

PROGRAMAÇÃO - 7 DE JUNHO

8h às 9h

Credenciamento | Momento de Networking e visitação aos stands

9h às 10h30

Painel 03: Financiamento da Saúde

10h30 às 12h

Painel 04 – Recursos financeiros

12h às 14h

Intervalo para almoço

14h às 14h40

Palestra: Ministro das Cidades

14h40 às 15h

Palestra: Emendas impositivas

15h às 15h30

Palestra: Gestão bem avaliada: bom pra população e bom para os gestores

15h30 às 17h

Painel 05 – Gestão Pública

17h às 18h30

Painel 06-Primeira Infância

18h30 às 20h

Momento de Networking e visitação aos stands

Lançamento da publicação das Boas Práticas de Gestão na Assistência Social